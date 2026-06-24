El Turco García se reencontró en Gran Hermano con Mariela Prieto en un congelados muy especial

Claudio “El Turco” García entró a la casa de Gran Hermano Generación Dorada para ver a su esposa, Mariela Prieto, en medio del escándalo que se armó a partir de su cercano vínculo con Emanuel Di Gioia en el certamen de Telefe.

La cercanía entre Mariela Prieto y Emanuel De Gioia era tal que está se llegaron a dar un pico en medio de una actividad. Luego, ella discutió con Cinzia Francischiello a causa de los comentarios que hubo por su estrecha relación con el mecánico oriundo de San Martín.

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La postura del exfutbolista en el reality fue sorpresiva, ya que saludó primero a Andrea del Boca, Yanina Zilli y Cinzia Francischiello antes que a Mariela Prieto.

Las confesiones del Turco García en Gran Hermano

De todos modos, cuando finalmente fue a verla, le aseguró que le gusta verla jugando y le afirmó “saber lo que es como amiga, mujer y todo”.

“Está todo bien, no te hagas problema, divertite y cuidate”, le dijo el Turco a Mariela, para luego ir a saludar a Sebastián Cola y decirle que “es crack”.

El Turco García también le dijo a Charlotte Caniggia lo mucho que quiere a su padre, Claudio Paul, y después volvió a dirigirse a Mariela Prieto para expresarle una vez más que “si no fuese por ella, él estaría muerto por sus adicciones”.

image El Turco García en Gran Hermano.

“Vi lo del baile, siempre estuviste al límite. Sos una gran mujer, seguí jugando. Te quiero un montón”, continuó el exfutbolista hacia Mariela.

Sin embargo, antes de marcharse de la casa más famosa del país reveló la verdad sobre lo ocurrido: “El baile no me gustó un carajo”.

Mientras que adentro de la casa de Gran Hermano los jugadores “felicitaron” a Mariela, afuera quedó la imagen de que la relación entre ella y Claudio llegó en realidad a su fin por más del buen vínculo que exista entre ambos.