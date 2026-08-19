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19 de agosto de 2026
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Revelaron cómo está la relación de Moria Casán y Lali Espósito: "Tiene pica con..."

Marcelo Polino reveló detalles sobre cómo está el vínculo entre Moria Casán y Lali Espósito y contó lo ocurrido en una escena de la serie de "La One".

Moria Casán y Lali Espósito, ¿distanciadas?

Moria Casán y Lali Espósito, ¿distanciadas?

Marcelo Polino está reemplazando a Moria Casán, que se tomó unos días de vacaciones en la conducción de su programa de las mañanas de El Trece, y contó los detalles sobre cómo está la relación entre “La One” y Lali Espósito.

Los rumores de distanciamiento comenzaron a correr tras la ausencia de Lali Espósito en la avant premiere de la serie biográfica de Moria Casán, para Netflix.

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Marcelo Polino contó que lo ocurrido en la última escena de la serie de Moria Casán y aseguró que Lali Espósito decidió permanecer apartada del grupo de amigos de “La One”.

“En el último capítulo, Moria nos invita a un grupo de amigos, la mesa chica, y todos estuvimos en un lugar, todos esos amigos, menos una persona que decidió no estar con nosotros”, comenzó Marcelo Polino.

El reconocido periodista explicó que, antes de grabar, el grupo permaneció reunido mientras esperaba su turno. “Estábamos los que somos más amigos de toda la vida charlando, tomando. Había un lugar con sándwiches, bebidas, todo divino”, recordó.

Moria Casán y Lali Espósito.

Moria Casán y Lali Espósito.

Marcelo Polino contó más detalles del culebrón

Entre los invitados, Marcelo Polino mencionó a Elizabeth Vernaci, Vicky y Stefy Xipolitakis y Barbie Simons, entre otras figuras cercanas a Moria Casán.

“Había una persona que estaba en otra habitación del palacio que no se quiso juntar con nosotros”, lanzó, generando intriga antes de revelar de quién se trataba.

Finalmente, dio el nombre de la artista y relacionó la situación con las diferencias que mantienen desde hace tiempo. “Conmigo tiene pica. Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros”, aseguró al aire. Y agregó: “Lali estuvo en un lugar y nosotros, todos los amigos, estuvimos en otro”.

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