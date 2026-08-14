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14 de agosto de 2026
De madre a hija.

Moria Casán se quebró en una emotiva charla con Sofía Gala

Moria Casán reflexionó sobre su rol como mamá y no pudo contener las lágrimas en una comunicación en vivo con su hija Sofía Gala Castiglione.

Moría Casán se emocionó en una charla con Sofía Gala.&nbsp;

Moría Casán se emocionó en una charla con Sofía Gala. 

Todo arrancó cuando Sofía Gala expresó que volvía de llevar a su hijo menor Dante al colegio. “Te quiero felicitar acá por lo buena mamá que sos”, señaló Moria Casán.

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Entonces Sofía Gala aclaró: “Hago lo que puedo, como todas”. Frente a esto, Moria Casán le dijo: “No, hacés todo lo que podés y mucho más. Desde chiquita que sos así, con cómo criaste a Helena y a Dante… perdón, voy a llorar”.

La emoción de Moria Casán en la charla con Sofía Gala

Moria Casán se quebró al cuestionar su rol como mamá de Sofía Gala y su hija le recordó una hermosa anécdota familiar de otros tiempos.

“Sos muy buena mamá y muchas veces ni dormís para llevar a tus hijos al colegio. Les hacés la sopa, el pan, ni los vas a comprar… yo nunca me levanté para hacerte una sopa. Me emociona ver lo buena que sos como madre, hija”, dijo Moria Casán.

“Hiciste otras cosas, mami. Hay muchas maneras de ser mamá”, le dijo y Moria Casán reveló que una vez le hizo una hamburguesa. Entonces Sofia Gala afirmó que hasta hoy la recuerda como la mejor que comió en su vida.

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