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9 de agosto de 2026
Prendé la tele.

Netflix estrena la serie biográfica de Moria Casán

La serie biográfica de Moria Casán llega a Netflix con Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretando las distintas etapas de “La One”.

Griselda Siciliani como Moria Casán.&nbsp;

Griselda Siciliani como Moria Casán. 

Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth serán las encargadas de ponerse en la piel de la Moria Casán en distintas épocas. Además, contará con la participación de actores como Marco Antonio Caponi, Mica Riera, Luis Machín, Hernán Jiménez y Sebastián Rosso.

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Creada y dirigida por Javier Van de Couter, quien también está a cargo del guión, la serie de ocho capítulos es realizada por About Entertainment, productora liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo.

La vida de Moria Casán, en una serie

La propuesta parte de una premisa: Moria Casán es una figura tan grande y cambiante que resulta imposible condensar todas sus facetas en una sola interpretación.

Por eso, cada actriz no solo representa una etapa diferente de su vida, sino que también reconstruye los modismos, el lenguaje y la esencia de cada época que contribuyó a formar a “La One”.

Una escena de la serie de Netflix sobre Moria Casan.

Una escena de la serie de Netflix sobre Moria Casan.

A través de ellas, la serie mostrará la transformación de Moria Casán desde sus comienzos como vedette hasta convertirse en un ícono popular. El recorrido irá del brillo del espectáculo a la intimidad detrás del personaje, para mostrar también a la mujer que existe detrás del mito que el público cree conocer.

Con su llegada a Netflix, la ficción buscará recuperar diferentes momentos de la carrera de Moria Casán y, al mismo tiempo, poner en perspectiva el impacto que tuvo en la cultura popular argentina.

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