lunes 03 de agosto de 2026
Escribinos
2 de agosto de 2026
Sin vueltas.

Por qué Moria Casán decidió no participar del show de Rosalía en Argentina

Moria Casán fue invitada por la cantante Rosalia para ser parte de un momento muy especial del show y explicó los motivos de su ausencia.

Moria Casán no estará en el show de Rosalía.&nbsp;

Moria Casán no estará en el show de Rosalía. 

El momento en una charla íntima con la estrella invitada, quien debe compartir una anécdota vinculada al corazón antes de que la cantante interprete el tema que da nombre al segmento.

Lee además
Rosalía, en medio de la polémica. 
Sigue la polémica.

Cancelaron un recital sinfónico en homenaje a Rosalía en Córdoba

Una empresa de transporte privado de Lomas de Zamora canceló las cuatro combis. 
Repercusiones.

Una empresa de Lomas canceló los traslados a los recitales de Rosalía tras la polémica

La artista, de 33 años, ofrecerá cuatro recitales en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, en el marco de su gira "LUX Tour".

La negativa de Moria Casán

Apenas trascendió que Moria Casán no estaría en el confesionario, se instaló rápidamente la idea de que la actriz había decidido bajarse por un conflicto o una decisión de peso por la cancelación masiva a la cantante española.

Ante los rumores, Moria Casán explicó que fue invitada al recital pero que su agenda actual se lo impide. Está en pleno rodaje de una serie y con actividad diaria entre teatro y televisión.

Moria Casan aclaró las versiones.

Moria Casan aclaró las versiones.

“Necesito descansar y priorizar en mi vida”, dijo Moria Casán resumir su decisión y descartó todo tipo de versiones.

“Le deseó lo mejor en su paso por el país”, dijo y hasta reconoció con humor que la artista “se equivocó” al elegir esos días, pero insistió en que no hay de su parte ningún gesto de rechazo hacia la cantante.

Temas
Seguí leyendo

Cancelaron un recital sinfónico en homenaje a Rosalía en Córdoba

Una empresa de Lomas canceló los traslados a los recitales de Rosalía tras la polémica

Así llegó la Rosalía al país tras su polémica con Argentina

Moria Casán líquido a Jorge Rial: "Es un gran mala leche"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Elba Rodríguez, ganadora de MasterChef. 
No para.

En qué anda la lomense Elba Rodríguez, a 12 años de ganar MasterChef

Las más leídas

Te Puede Interesar

Nueva edición de la FED. 
Recomendado.

La Feria de Editores celebra su 15° edición con más de 330 sellos