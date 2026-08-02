Por qué Moria Casán decidió no participar del show de Rosalía en Argentina

Moria Casán no estará en el show de Rosalía.

En cada oportunidad vez que se presenta en un país, la cantante española Rosalía convoca a una reconocida figura local para participar de un segmento particular del show llamado “El Confesionario”. Moria Casán fue invitada, pero decidió rechazar el convite.

El momento en una charla íntima con la estrella invitada, quien debe compartir una anécdota vinculada al corazón antes de que la cantante interprete el tema que da nombre al segmento.

Repercusiones. Una empresa de Lomas canceló los traslados a los recitales de Rosalía tras la polémica

Sigue la polémica. Cancelaron un recital sinfónico en homenaje a Rosalía en Córdoba

La artista, de 33 años, ofrecerá cuatro recitales en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, en el marco de su gira "LUX Tour".

Apenas trascendió que Moria Casán no estaría en el confesionario, se instaló rápidamente la idea de que la actriz había decidido bajarse por un conflicto o una decisión de peso por la cancelación masiva a la cantante española.

Ante los rumores, Moria Casán explicó que fue invitada al recital pero que su agenda actual se lo impide. Está en pleno rodaje de una serie y con actividad diaria entre teatro y televisión.

Moria Casan aclaró las versiones.

“Necesito descansar y priorizar en mi vida”, dijo Moria Casán resumir su decisión y descartó todo tipo de versiones.

“Le deseó lo mejor en su paso por el país”, dijo y hasta reconoció con humor que la artista “se equivocó” al elegir esos días, pero insistió en que no hay de su parte ningún gesto de rechazo hacia la cantante.