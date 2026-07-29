Moria Casán líquido a Jorge Rial: "Es un gran mala leche"

Moria Casán dio el presente a la primera edición de los Premios Pinti , en el Teatro Colón, y fue categórica en su respuesta a Jorge Rial, luego de enterarse de las fuertes declaraciones que el periodista había hecho antes sobre su paso por Intrusos.

Jorge Rial había asegurado que debió volver a conducir el programa porque, durante el reemplazo de Moria Casán, habían caído los números y la publicidad. Al ser consultada por el móvil de Desayuno Americano, "La One" fue contundente contra se enemigo.

“Si se da, divino, pero tiene que haber buena onda porque se están peleando todos. Yo, obvio, voy a ir”, comenzó diciendo sobre el reencuentro de Intrusos.

MORIA Y RIAL ENFRENTADOS POR LA CENA DE "INTRUSOS" @Desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/EIm07iDYD8

El cronista le comentó: “Recién Jorge Rial me dijo que cuando vos lo habías reemplazado tuvo que volver porque se habían bajado las marcas”.

Moria Casan, sin vueltas.

La reacción de Moria Casán

La reacción de Moria Casán fue inmediata y sin filtros: “Eso lo sabe el departamento comercial del canal, pero si te dijo eso es un gran mala leche”, disparó.

“Cuando yo entré, los chicos pudieron tener su sueldo. No sabían si les iban a dar una patada en el orto a todos”, sentenció Moria Casán.

Y concluyó sin vueltas: “Yo banqué cuatro meses. Según me dijeron, me hubiese bajado antes. Yo iba mes por mes por lo bien que iba todo”.