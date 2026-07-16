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16 de julio de 2026
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Moria Casán fulminó el look de Mick Jagger: "Parecía una tía"

Moria Casán se refirió al atuendo de Mick Jagger, al verlo en el partido entre la Selección Argentina con Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Moria Casán contra Mick Jagger.&nbsp;

Moria Casán contra Mick Jagger. 

Mick Jagger fue capturado en más de una ocasión por las cámaras de la trasmisión oficial. En un principio se mostró muy feliz, pero ante la derrota de Inglaterra su semblante cambió por completo.

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Moria Casán, picante con Mick Jagger

En el programa de Moria Casán, en El Trece, repasaron los memes de la jornada futbolera y conductora fue contundente al ver una foto de Mick Jagger.

“Parecía una anciana con ese gorro que tenía puesto”, sentenció Moria Casán su chispa habitual al ver al legendario cantante británico.

“Él estuvo en la cancha en el ‘98 también”, aportó Gustavo Méndez. Amalia Díaz Guiñazú sostuvo que el cantante “es mufa”: “Cada vez que se acerca el equipo contrario a hacer un gol decís ‘Mick Jagger’. Para mí lo poncharon a propósito”.

Moria Casán fue más picante y se detuvo a analizar el look elegido por el músico para la ocasión: “Era una tía Jagger. Le faltaba el 5 o’ clock tea”.

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