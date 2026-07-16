José María Canale fue declarado "Ciudadano Ilustre" de su ciudad natal

El defensor de Lanús , José María Canale , fue una de las figuras de la Selección Paraguay en el presente Mundial 2026 de los Estados Unidos, México y Canadá., donde la Albirroja llegó hasta los octavos de final, donde perdió frente a Francia, uno de los cuatro semifinalistas.

Luego del triunfo ante Alemania, por penales , donde ejecutó el último remate para eliminar a los tetracampeones, el central quedó en la historia para su país y también agradeció a Lanús por haber llegado tan lejos.

Pero, la historia de José María Canale con la Selección Paraguay tuvo otro capítulo. Itá, la ciudad de donde es oriundo, lo declaró “Ciudadano Ilustre”.

En ese sentido, la resolución de la Junta Municipal, se destacó que “el homenajeado posee méritos y valores indiscutidos en beneficio de la ciudad y sus vecinos dentro del campo social y deportivo”.

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La dedicatoria como “Ciudadano Ilustre” es una de las máxima distinciones que otorga una ciudad a uno de sus vecinos. En este caso, Itá busca visibilizar el éxito del futbolista y su aporte al fútbol paraguayo, resaltando el orgullo que genera en su comunidad natal.

Itá es una ciudad paraguaya ubicada en el Departamento Central, a 37 kilómetros de Asunción. Historiadores de la época virreinal afirman que fue el primer pueblo fundado después de la capital del país.

De Lanús al Mundial 2026.

Por otra parte, en redes sociales, José María Canale fue muy elogiado al conocerse la noticia que decidió no cortarse el cabello debido a que su hija, diagnosticada con TEA, se relaja jugando con el pelo de su papá.

José María Canale en Lanús

Tras su participación en el Mundial 2026, José María Canale se incorporó a la pretemporada del plantel de Lanús y este miércoles estuvo presente en el partido amistoso frente a Independiente, en Avellaneda.

El equipo de Mauricio Pellegrino afrontará este semestre los playoffs de la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura de la Liga Profesional. En la entidad Granate, el defensor fue campeón de la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026.