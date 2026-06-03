Cuánto dinero recibirá Lanús por la participación de José María Canale en el Mundial 2026

Lanús será uno de los 11 clubes del fútbol argentino con representación en el Mundial 2026 . La convocatoria de José María Canale a la Selección de Paraguay lo ubicó en este selecto grupo y, además, le traerá un importante beneficio económico a sus arcas.

El "Granate" acumulará una buena cantidad de dólares gracias a la citación de Canale a la Albirroja, ya que la FIFA le pegará a los clubes U$S 11.000 por día por cada futbolista cedido a la Copa del Mundo .

El tercero. Cómo le fue a Lanús en los play-offs internacionales

Sin embargo, la cifra que percibirá el club del Sur del Gran Buenos Aires será inferior . Esto se desprende de la decisión que tomó el ente rector del fútbol mundial de poner en consideración los últimos 24 meses de la carrera del futbolista. Por eso, si un jugador estuvo en más de un club durante este tiempo, el total se dividirá por los meses en cada institución.

El de José María Canale, justamente, es uno de los casos en cuestión. Es que además de los colores de Lanús, el marcador central paraguayo también defendió los de Querétaro, de México, y por eso los U$S 11.000 se lo repartirán entre ambas instituciones. De esta manera, al Granate le quedará por día U$S 5.500 .

José Canale, Mundial El represente de Lanús es uno de los 26 convocados de la Selección de Paraguay.

El club que preside Nicolás Russo percibirá, en principio, U$S 132.000 por lo que refiere a la fase de grupo, aunque cifra aumentaría si el combinado paraguayo sigue en competencia. Vale aclara que se toma en consideración desde 10 días antes del primer partido (el viernes 12 ante Estados Unidos) hasta un día posterior del último encuentro.

Lanús no es el único: los otros beneficiados del fútbol argentino

La decisión de la FIFA de premiar a los clubes por la convocatoria de sus futbolistas también beneficiará a otras 10 instituciones del fútbol local. En esa lista están River, Boca, Independiente, San Lorenzo, Vélez, Huracán, Rosario Central, Estudiantes e Independiente Rivadavia.

De todos estos, el Millonario es el que más dinero recibirá con seis convocados al Mundial (no recibirá nada por su reciente refuerzo Nicolás Otamendi), después lo siguen Independiente y Huracán, con dos cada uno, y con uno aparecen Boca, Vélez, Rosario Central, Estudiantes, San Lorenzo, Talleres e Independiente Rivadavia.