"Muchas gracias": el mensaje a la Selección Argentina de los clubes de la región

La Selección Argentina perdió con España, pero igual recibió un merecido reconocimiento.

La Selección Argentina dejó el alma y corazón en la final perdida ante España en el Mundial 2026 y el agradecimiento del pueblo argentino fue total, juntándose en distintos lugar para reconocer al equipo de Lionel Scaloni. Y los clubes de la región estuvieron en esa sintonía con mensajes de apoyo al plantel tras el gran certamen que realizaron.

Lanús, Banfield, Temperley y Talleres de Escalada utilizaron sus redes sociales para destacar por lo hecho por la Albiceleste en el MetLife Stadium y sus palabras se pueden resumir en "muchas gracias" por la entregada brindada en el campo de juego.

El Taladro, además de destacar lo hecho por el equipo, subrayó la labor Nicolás Tagliafico, el jugador formado en el club que disputó su segunda final mundialista. "Eternamente agradecidos con este equipo por dejar todo hasta el final. Y muy orgullosos de Nicolás Tagliafico, uno de nosotros que siempre deja el alma en la cancha y nos representa mejor que nadie", destacó en un posteo el club de Peña y Arenales.

Lanús, que también tuvo uno de los suyos en el MetLife Stadium como José Manuel López, siguió la línea de Banfield y en su cuenta oficial de X, remarcó: "Por dejarlo todo. Por pelear cada pelota como la última. Por las emociones que nos diste en esta Copa del Mundo. ¡ Muchas gracias, Selección!".

Temperley, en tanto, se expresó en la misma sintonía y señaló: "Gracias, Selección, por dejarlo todo y por representar a todo el pueblo argentino. Eternamente agradecidos a vos, Leo, por tu fútbol y por enseñarnos que nunca hay que dejar de luchar. Disfrutamos cada segundo. ¡Orgullosos de ser argentinos!". Los posteos a favor de la Selección Argentina: "¡Muchas gracias!" ¡, !



Eternamente agradecidos con este equipo por dejar todo hasta el final. Y muy orgullosos de @nico_taglia , uno de nosotros que siempre deja el alma en la cancha y nos representa mejor que nadie pic.twitter.com/K1bLlOHaD9 — Club A. Banfield (@CAB_oficial) July 20, 2026 Gracias, Selección, por dejarlo todo y por representar a todo el pueblo argentino. Eternamente agradecidos a vos, Leo, por tu fútbol y por enseñarnos que nunca hay que dejar de luchar. Disfrutamos cada segundo.



¡Orgullosos de ser argentinos! pic.twitter.com/iFbIjtzEul — Club A. Temperley (@TemperleyOK) July 19, 2026 Por dejarlo todo. Por pelear cada pelota como la última. Por las emociones que nos diste en esta Copa del Mundo. ¡ , ! @Argentina pic.twitter.com/bPWWXCS8EQ — Club Lanús (@clublanus) July 19, 2026 La pasión no se negocia



Gracias, Selección Argentina, por hacernos soñar, por defender estos colores con el alma y por demostrar, una vez más, lo que significa vestir la celeste y blanca.



¡Gracias por tanto! @afa pic.twitter.com/yjpZiITL1l — Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) July 19, 2026

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