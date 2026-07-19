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19 de julio de 2026
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"Muchas gracias": el mensaje a la Selección Argentina de los clubes de la región

Banfield, Temperley y Lanús se expresaron en las redes sociales luego del subcampeonato logrado por la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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Lanús, Banfield, Temperley y Talleres de Escalada utilizaron sus redes sociales para destacar por lo hecho por la Albiceleste en el MetLife Stadium y sus palabras se pueden resumir en "muchas gracias" por la entregada brindada en el campo de juego.

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El Taladro, además de destacar lo hecho por el equipo, subrayó la labor Nicolás Tagliafico, el jugador formado en el club que disputó su segunda final mundialista. "Eternamente agradecidos con este equipo por dejar todo hasta el final. Y muy orgullosos de Nicolás Tagliafico, uno de nosotros que siempre deja el alma en la cancha y nos representa mejor que nadie", destacó en un posteo el club de Peña y Arenales.

Lanús, que también tuvo uno de los suyos en el MetLife Stadium como José Manuel López, siguió la línea de Banfield y en su cuenta oficial de X, remarcó: "Por dejarlo todo. Por pelear cada pelota como la última. Por las emociones que nos diste en esta Copa del Mundo. ¡ Muchas gracias, Selección!".

Temperley, en tanto, se expresó en la misma sintonía y señaló: "Gracias, Selección, por dejarlo todo y por representar a todo el pueblo argentino. Eternamente agradecidos a vos, Leo, por tu fútbol y por enseñarnos que nunca hay que dejar de luchar. Disfrutamos cada segundo. ¡Orgullosos de ser argentinos!".

Los posteos a favor de la Selección Argentina: "¡Muchas gracias!"

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