Se conoció la razón por la que Lionel Messi no habló tras la derrota en la final del Mundial 2026

A pesar del silencio de Lionel Messi tras la final ante España, su entorno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirman que el astro rosarino no definió su retiro del conjunto nacional. Con un contrato vigente en los Estados Unidos y desafíos deportivos inmediatos en el horizonte, el astro argentino mantiene la puerta abierta para estirar su leyenda.

Luego de haber convertido 8 goles y brindado 4 asistencias en el Mundial 2026, se vislumbraba con que Lionel Messi iba a anunciar su retiro de la Selección Argentina . Sin embargo, el capitán no quiso darle especulaciones a la prensa por su edad y solamente él decidirá cuándo ponerle fin a su historia con la Albiceleste.

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Por otro lado, será clave dejar pasar un poco el tiempo. Las derrotas golpean, hay que digerir el mal trago y esperar. Lionel Messi deberá hablar con su entorno para clarificar el panorama y desde AFA no le exigen plazos para que se exprese sobre su momento.

La Selección Argentina ya planifica sus próximos compromisos con la expectativa de seguir contando con su máximo referente. La siguiente ventana de encuentros tendrá lugar entre el lunes 21 de septiembre y el viernes 6 de octubre con amistosos a confirmar.

Además, hay otra fecha FIFA entre el 9 y el 17 de noviembre donde podrían disputarse dos nuevos amistosos. Sin embargo, también podría ser el mes elegido para disputar la Finalissima ante España. Qatar, sede elegida para el partido, quiere reflotar este encuentro y noviembre podría ser la fecha ideal para volver a reencontrarse con “la furia Roja”.

La Selección Argentina tendrá actividad en lo que queda de este año en lo que podrían ser los últimos partidos de Lionel Scaloni al frente del seleccionado nacional. La Asociación del Fútbol Argentino está al tanto de esta situación y ya trabaja para delinear objetivos a corto plazo para contar con Lionel Messi. Incluso, se piensa en la Finalissima, las Eliminatorias y también la Copa América 2028 dentro de este plan.

Si bien parecía que la derrota ante España sería el fin de la historia, el capitán todavía no oficializó su salida de la Selección Argentina y podría continuar incluso hasta la Copa América 2028.