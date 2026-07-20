lunes 20 de julio de 2026
Escribinos
20 de julio de 2026
Rendido a sus pies.

De Lionel Scaloni a Lionel Messi: "Es el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol"

Lionel Scaloni enalteció la figura de Lionel Messi en su último Mundial. “Es una cosa increíble”, dijo sobre la vigencia del “10” a los 39 años.

Las lágrimas de Lionel Messi.

Las lágrimas de Lionel Messi.

La Selección Argentina dio todo en el MetLife Stadium de New Jersey, en el último partido de Lionel Messi en un Mundial. A pesar de la tristeza por la derrota, el entrenador nacional, Lionel Scaloni, volvió rendirse ante la vigencia del mejor jugador del mundo.

En una conferencia de prensa cargada de emotividad, el oriundo de Pujato, frente a la consulta sobre si este Mundial 2026 agranda aún más la figura del rosarino en su largo camino en el seleccionado, sostuvo que “su figura ya está, tiene 39 años muchachos, es una cosa increíble. De mi parte ya sabía, lo tenía clarísimo que iba a jugar hasta que él quiera y sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él”.

Lee además
Nicolás Tagliafico, entre los más valiosos de la Selección Argentina.
Jugador fundamental.

Tagliafico disputó todas las finales de la Argentina con Scaloni como DT
La bandera de Los Andes estuvo presente en las tribunas del Mundial.
Un sueño.

De Lomas, al Mundial: la pasión de los hinchas de Los Andes alentando a la Selección

Lionel Messi, lágrimas de despedida

Ahí estaba Lionel Messi, con la medalla de plata colgando en el pecho, luciéndola sin reproches, valorándola a pesar del dolor inmenso que recorría su cuerpo. Las lágrimas del “10” frente a la cabecera con los hinchas argentinos que no paraban de agradecerle tenían un mensaje que él sabe y todos sabemos que así será. Eran las de la despedida con la Selección Argentina de un Mundial, a la que le entregó el cuerpo y el alma en su máxima expresión.

Lionel Messi, leyenda de los Mundiales.

Lionel Messi, leyenda de los Mundiales.

La admiración de Lionel Scaloni sobre su capitán y emblema quedó reflejada en otra frase cargada de sentimientos: “La gente está orgullosa de su equipo, está orgullosa de él, de lo que ha hecho. Es el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol a mí entender. No va a cambiar nada a pesar de lo increíble que hizo en este Mundial, no hubiera cambiado nada anteriormente”.

El próximo mundial no tendrá la estrella de Lionel Messi. El que jugó tres finales -récord como titular-, levantó el trofeo en Qatar 2022 y es el segundo máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo con 21. Su legado trasciende fronteras y es ejemplo en el planeta futbolero.

Temas
Seguí leyendo

Tagliafico disputó todas las finales de la Argentina con Scaloni como DT

De Lomas, al Mundial: la pasión de los hinchas de Los Andes alentando a la Selección

En Lomas, los vecinos salieron a festejar igual para agradecerle a la Selección

"Muchas gracias": el mensaje a la Selección Argentina de los clubes de la región

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lionel Scaloni habló de su futuro al frente de la Selección Argentina.
Fin de ciclo.

Bomba de Lionel Scaloni: "Seguramente siga hasta diciembre y después corte"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni. 
Es el amor.

El mensaje de Calvagni a Tagliafico: "Dejaste las piernas, el corazón y el alma"