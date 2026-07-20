De Lionel Scaloni a Lionel Messi: "Es el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol"

Las lágrimas de Lionel Messi.

La Selección Argentina dio todo en el MetLife Stadium de New Jersey, en el último partido de Lionel Messi en un Mundial. A pesar de la tristeza por la derrota, el entrenador nacional, Lionel Scaloni, volvió rendirse ante la vigencia del mejor jugador del mundo.

En una conferencia de prensa cargada de emotividad, el oriundo de Pujato, frente a la consulta sobre si este Mundial 2026 agranda aún más la figura del rosarino en su largo camino en el seleccionado, sostuvo que “su figura ya está, tiene 39 años muchachos, es una cosa increíble. De mi parte ya sabía, lo tenía clarísimo que iba a jugar hasta que él quiera y sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él”.

Lionel Messi, lágrimas de despedida Ahí estaba Lionel Messi, con la medalla de plata colgando en el pecho, luciéndola sin reproches, valorándola a pesar del dolor inmenso que recorría su cuerpo. Las lágrimas del “10” frente a la cabecera con los hinchas argentinos que no paraban de agradecerle tenían un mensaje que él sabe y todos sabemos que así será. Eran las de la despedida con la Selección Argentina de un Mundial, a la que le entregó el cuerpo y el alma en su máxima expresión.

Lionel Messi, leyenda de los Mundiales. La admiración de Lionel Scaloni sobre su capitán y emblema quedó reflejada en otra frase cargada de sentimientos: “La gente está orgullosa de su equipo, está orgullosa de él, de lo que ha hecho. Es el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol a mí entender. No va a cambiar nada a pesar de lo increíble que hizo en este Mundial, no hubiera cambiado nada anteriormente”.

El próximo mundial no tendrá la estrella de Lionel Messi. El que jugó tres finales -récord como titular-, levantó el trofeo en Qatar 2022 y es el segundo máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo con 21. Su legado trasciende fronteras y es ejemplo en el planeta futbolero.

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