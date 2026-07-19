La página de la guía arrancada y el día que Lionel Messi eligió a la Argentina por sobre España

Cuando Lionel Messi daba apenas sus primeros pasos en el Barcelona, en la Selección de España fueron a buscarlo para que se pusiera la Roja. Sin embargo, Leo siempre tuvo en claro cuál era su objetivo en el fútbol: ponerse la camiseta de la Selección Argentina .

En una entrevista que data de hace años, Hugo Tocalli contó cómo fue aquella gestión que convirtió al mejor de la historia en futbolista de la Albiceleste. "Habiamos salido campeones sudamericanos y nos ibamos al Mundial. Faltaba una semana. Viene Claudio Vivas, me da un casette y me dice: ‘Es un chico que vive en España. Fijate, si te gusta’. Vi cuatro jugadas. No podía hacer nada para llevarlo", comenzó contando en TyC Sports.

"Nos toca la semifinal con España. Perdimos. Nos toca jugar por el tercer puesto y España tenía que jugar con Brasil. Cuando me levanto en el hotel, aparece el cocinero. Y me dice: “Hugo, si tú tienes a ese chaval que está en el Barcelona, eres el campeón'. Así, contundente", agregó el ex ayudante de campo de José Pekerman.

El rol clave de Omar Souto en la carrera de Lionel Messi

El recordado Omar Souto fue quien tuvo la participación clave en la historia de Lionel Messi con la Selección Argentina, ya que él fue quien logró encontrar a la familia Messi, en época en la que no había redes sociales y eran sólo unos pocos los teléfonos celulares.



“Viene Tocalli un día a la oficina y me dice que había que llamar al chico que jugaba en España. Yo pensé que se llamaba Leonardo. No era como ahora que tenías comunicación con Europa. No había ningún dato de él. Me fui a un locutorio de Monte Grande. Pedí una cabina y la guía de Rosario. Corté la página de Messi de Rosario, la corté, me la guardé en mi bolsillo, y en mi casa empecé a llamar a todos los Messi de Rosario. Hasta que doy con la abuela, que me da el número de España. Me atiende Jorge Messi. ‘Al fin me llaman. Mi hijo quiere jugar en la Selección Argentina y no lo llama nadie’, recordó el histórico gerente de Selecciones, fallecido en noviembre de 2025.

Luego de aquella comunicación, Hugo Tocali habló con Julio Grondona. Se comunicaron con el presidente del Barcelona y organizan el partido contra Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors. Fue 4 - 0, con un gol de Leo. Al poco tiempo, José Pekerman y Hugo Tocali lo citaron para la Selección mayor. El resto es historia.