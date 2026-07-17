Lionel Messi palpitó la final del Mundial: de la foto con Lamine Yamal al "plantel competitivo" de Argentina

Lionel Messi habló por primera vez en la antesala de un partido del Mundial 2026 y este viernes, en una conferencia de prensa que compartió con Emiliano Martínez y Lionel Scaloni, palpitó la final de este domingo entre la Selección Argentina y su par de España que definirá al nuevo campeón campeón del mundo.

El capitán de la Albiceleste habló de diferentes tema, entre ellos Lamine Yamal, y recordó aquella foto que se sacó hace 19 años con la actual estrella del Barcelona cuando apenas era un bebé, en una situación increíble pero real.

Sobre eso, Messi remarcó que es "una locura" lo pasó entre ellos dos y comentó: " Hice una foto cuando era bebe y ahora enfrentarnos en una final de la Copa del Mundo es una locura pero es uno de los mejores del mundo en este momento . Le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona también y bueno, intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil intentaremos. Él como España, que tiene grandísimos jugadores y un gran juego. Nosotros tenemos nuestras armas también", agregó.

DIBU TODOTERRENO El arquero de la Scaloneta le traduce en directo la pregunta de Tom Brady a Lionel Messi sobre Lamine Yamal y la histórica foto donde lo bañaba de niño. #MundialEnDsports #DSPORTSNoticiasLite Tarde #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nOSL8N7iGU

También llenó de elogios a Yamal, la actual figura de Barcelona: "Lamine es grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor. Es un referente mundial con 19 años, tiene toda la carrera por delante. Tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Desearle lo mejor, la verdad que lo de esa foto es una locura porque es la vida", planteó respecto a Lamine Yamal.

Lionel Messi, y la presión de jugar otra final de un Mundial

El capitán de la Selección Argentina está acostumbrado jugar partidos decisivos, lo hace desde comenzó a dar sus primeros pasos en la profesión y hoy, con 39 años, lo vive con mucha tranquilidad, dejando en claro que los futbolistas argentinos "nunca pensamos en la presión, lo asimilamos como algo natural, de jugar y pasarla bien", remarcó.

"NOSOTROS CRECIMOS JUGANDO AL FÚTBOL, CON GANAS DE DIVERTIRNOS"



La respuesta de Lionel Messi a la pregunta de Novak Djokovic sobre la competitividad de la Selección Argentina en el #MundialEnDsports.#DSPORTSNoticiasLite Tarde#FIFAWorldCup pic.twitter.com/lG7ZkHcBfH — DSPORTS (@DSports) July 17, 2026

"Un poco lo que decía nuestro técnico, crecimos jugando al fútbol con mucha pasión, con muchas ganas siempre de jugar, divertirnos y pasarla bien, sea cual sea el lugar. Sea en un colegio, la calle o un equipo, que empezamos todos en un equipo de barrio de chiquitos. Creo que nunca pensamos en la presión, lo asimilamos como algo natural, de jugar y pasarla bien. Somos un grupo competitivo, nos gusta ganar pero es un deporte colectivo, el rival juega y no siempre se puede ganar. De chico fui aprendiendo que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona como jugador", remarcó la Pulga.