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16 de julio de 2026
Emoción.

La mamá de Lionel Messi tras el logro de la Selección Argentina: "Rotos, llorando"

Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, contó cómo vivieron el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra a la distancia y desde Rosario.

La familia de Lionel Messi lo vivió a la distancia.

La familia de Lionel Messi lo vivió a la distancia.

Luego de enorme partido ante Inglaterra, en el que la Selección Argentina sufrió y jugó con clase hasta el último minuto, el equipo capitaneado por Lionel Messi volvió a hacer historia y se clasificó a la final del Mundial 2026.

En medio de la euforia desatada por la clasificación, desde América Noticias se comunicaron con Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, para conocer cómo había vivido el partido de la Selección Argentina.

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La emoción de la mamá de Lionel Messi

Luego, el periodista reveló que la mamá del capitán de la Selección Argentina atravesó el encuentro con la misma intensidad que millones de argentinos.

"Le digo: '¿Cómo lo viviste?'. Nos manda besos para todos. 'Rotos, llorando, tremendo sufrimiento', dice", agregó Daniel Ambrosino en el noticiero de América TV.

Por último, el periodista contó que Celia también le confirmó que habló con su hijo apenas terminó el partido y describió cómo fue el festejo familiar.

"Le pregunto si habló con Leo, si ya habló con Leo tan rápidamente. 'Sí, obvio', me dice. 'Enseguida me llama. Acá estamos con mi hermana, mi cuñado, sobrinos, hijos, todas las familias abrazados, llorando durante y después del partido'", compartió.

Y cerró como fue el contacto: "Nos está diciendo Celia Messi que se tomó el tiempo de responder mientras seguía festejando con la familia".

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