Con qué famoso argentino habla Lionel Messi antes de cada partido

Lionel Messi se mensajea con un actor argentino.

Lionel Messi dejó su Rosario natal para instalarse en Barcelona a sus 13 años y realizó toda su carrera deportiva en el exterior, pero eso no le impidió hacerse amigo de varios famosos argentinos y hasta de ir a verlos al teatro cuando está en el país.

Uno de ellos es Nico Vázquez, que reveló que se mensajea con el capitán de la Selección Argentina en la previa de cada partido en el Mundial 2026.

NICO VÁZQUEZ HABLA DE TODO EN LAM



"Hablo con Messi casi todos los días"

"Trato de hacer reír a Messi antes de los partidos"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/9tQQ3QQjxl — América TV (@AmericaTV) July 9, 2026 Nico Vázquez y su buena onda con Lionel Messi Antes del encuentro entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el actor habló con LAM, en América TV, y dio detalles de las conversaciones que mantienen. Incluso, el futbolista fue a verlo a la obra "Rocky".

“Hablo con Leo casi todos los días. Le conté que necesitaba priorizar mis vacaciones y que me encanta vivir el Mundial desde otro lugar y estar cerca de él, pero no viendo los partidos en vivo y en directo. Cuando llegás a una semifinal me dan ganas de irme y querer vivirlo, pero tengo trabajo”, comentó.

Nico Vázquez aseguró que tiene varios compromisos laborales y por eso no pudo ir al Mundial 2026, pero que Lionel Messi le consiguió unas entradas para Benjamín Rojas, que disfrutó en compañía de su familia. Por último, agregó: “Con Leo hablo de todo. Lo acompaño como amigo y trato de hacerlo reír y distenderlo antes de un partido. Agradezco la relación que tengo con él".

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