viernes 10 de julio de 2026
Escribinos
10 de julio de 2026
Buena onda.

Con qué famoso argentino habla Lionel Messi antes de cada partido

Lionel Messi tiene amigos en su tierra natal pero tiene muy buena onda con un consagrado actor.

Lionel Messi se mensajea con un actor argentino.&nbsp;

Lionel Messi se mensajea con un actor argentino. 

Lionel Messi dejó su Rosario natal para instalarse en Barcelona a sus 13 años y realizó toda su carrera deportiva en el exterior, pero eso no le impidió hacerse amigo de varios famosos argentinos y hasta de ir a verlos al teatro cuando está en el país.

Uno de ellos es Nico Vázquez, que reveló que se mensajea con el capitán de la Selección Argentina en la previa de cada partido en el Mundial 2026.

Lee además
Sofi Martínez y Lionel Messi. 
¿Qué onda?

Qué dijo Sofi Martínez tras su saludo con Lionel Messi

Bizarrap y Lionel Messi. 
Soy tu fan.

Bizarrap le entregó el premio MVP a Messi tras el triunfo ante Egipto

Nico Vázquez y su buena onda con Lionel Messi

Antes del encuentro entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el actor habló con LAM, en América TV, y dio detalles de las conversaciones que mantienen. Incluso, el futbolista fue a verlo a la obra "Rocky".

“Hablo con Leo casi todos los días. Le conté que necesitaba priorizar mis vacaciones y que me encanta vivir el Mundial desde otro lugar y estar cerca de él, pero no viendo los partidos en vivo y en directo. Cuando llegás a una semifinal me dan ganas de irme y querer vivirlo, pero tengo trabajo”, comentó.

Nico Vázquez aseguró que tiene varios compromisos laborales y por eso no pudo ir al Mundial 2026, pero que Lionel Messi le consiguió unas entradas para Benjamín Rojas, que disfrutó en compañía de su familia.

Por último, agregó: “Con Leo hablo de todo. Lo acompaño como amigo y trato de hacerlo reír y distenderlo antes de un partido. Agradezco la relación que tengo con él".

Temas
Seguí leyendo

Qué dijo Sofi Martínez tras su saludo con Lionel Messi

Bizarrap le entregó el premio MVP a Messi tras el triunfo ante Egipto

"La cuarta estrella", la nueva banda sonora de la Selección Argentina

El increíble récord de Lionel Messi con el calendario: los 76 días que le falta tachar

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Pablo Cordonet, en Lomas. 
Recomendados.

Finde en Lomas de Zamora: Pablo Cordonet, el Ballet Raíces del Sur y Árbol

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sigue prófugo el principal acusado por las presuntas estafas.
Desapareció.

Prófugo después de la caída de sus presuntos cómplices: buscan al dueño de concesionaria de Temperley