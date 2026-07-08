"La cuarta estrella", la nueva banda sonora de la Selección Argentina

Los hinchas de la Selección Argentina, que en Qatar 2022 tuvo como banda sonora el inconfundible “Muchachos” , ya tienen una nueva canción de referencia para alentar a la “Scaloneta” y revalidar en el Mundial 2026 el título conquistado cuatro años atrás.

Se llama “La cuarta estrella”, se popularizó en las últimas semanas en los estadios de Estados Unidos y este martes se consolidó tras ser cantada por los jugadores, con Lionel Messi a la cabeza, tras el agónico triunfo por 3-2 ante Egipto.

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"Soy hincha de la selección, la aliento con el corazón", comienza la letra, escrita por el músico argentino Pablo Quintana, más conocido como Palmito, y que lleva el ritmo de la canción “No me arrepiento de este amor”, de Gilda.

"Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez", continúa el nuevo himno argentino, en alusión a la tercera Copa del Mundo que levantó Argentina en Catar 2022.

La segunda estrofa incluye una referencia al Mundial 94, también celebrado en Estados Unidos y en el que la Albiceleste cayó eliminada en octavos de final.

¡LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN SE SUBIERON AL NUEVO HIT DE ARGENTINA! Impresionante como se festejó en el vestuario argentino... "Quiero ver la cuarta estrella"



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Fue precisamente tras pasar los octavos de final ante Egipto y clasificar a los cuartos de final cuando los jugadores argentinos se mostraron por primera vez cantando enfervorizados la canción, que sigue con una mención a Diego Maradona: "Y 32 años después, la 'Scaloneta' va a vengar, la copa que le robaron al 'Diez', la que no nos dejaron levantar".

El nombre de esta nueva banda sonora aparece recién en la tercera estrofa, que hace alusión tanto a la búsqueda del bicampeonato y a un cuarto mundial como a la pasión que caracteriza a la afición: "Quiero ver la cuarta estrella, brillar en la camiseta, soy 'argento' de la cuna hasta el cajón".

Tal como sucedió con “Muchachos” en Qatar 2022, la letra incluye una referencia a la guerra por la soberanía en las Islas Malvinas: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón (por dos títulos consecutivos)".