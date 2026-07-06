El reencuentro de Antonela Roccuzzo con Lionel Messi: "Te amamos"

Antonela Roccuzzo publicó un emotivo mensaje en las redes sociales dedicado a Lionel Messi luego del reencuentro que tuvieron en familia luego del último partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 .

La Selección Argentina ya se encuentra en Atlanta, donde este martes enfrentará a Egipto, desde las 13, por los octavos de final del Mundial 2026.

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Pero antes de emprender viaje a un nuevo destino, el capitán de la Selección argentina recibió la visita de Antonela Roccuzzo , y de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. El reencuentro familiar quedó plasmado en una fotografía que la influencer rosarina publicó en sus redes sociales.

A través de sus redes sociales , Antonela Roccuzzo agradeció poder compartir un momento junto a su pareja, previo a que este vuelva a los entrenamientos. "Te amamos @leomessi. Juntos de nuevo ", escribió en Instagram.

Antonela Roccuzzo y una merienda en familia

Además Antonela Roccuzzo mostró la merienda que degustaron en familia, con los gustos favoritos del futbolista. Lejos de las frivolidades, la familia Messi degustó un café con alfajor y una tarta de frutillas con crema.

Cómo era de prever, el posteo de la rosarina fue un furor en las redes sociales con un tendal de likes y de comentarios con buena onda.