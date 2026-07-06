Kapanga celebra sus 30 años de vida en la región

Kapanga continúa festejando sus 30 años , esta celebración no solo recorre su camino, sino también reafirma esa identidad que los caracteriza desde el primer día, con su fusión de estilo que parte del rock hasta el ska, la cumbia y el cuarteto.

En el marco de esta extensa gira, Kapanga, desembarca el próximo viernes 17 de julio en el Teatro Greison de Monte Grande. Las entradas a la venta por sistema Livepass. Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés.

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Además, la banda del Mono de Kapanga días atrás la banda presentó “No me sueltes”, uno de los tantos clásicos de Kapanga, demuestra la relación eterna que tiene la banda con la música y su público.

Como bien dice la letra: “Y vamos a ver si es fuerte este amor, por última vez celebremos que si hay un abismo saltamos los dos”.

Este año Kapanga está celebrando su aniversario número 30, regalándonos colaboraciones que formarán parte de su próximo álbum.

Ya se dieron a conocer “El Mono Relojero” con Damas Gratis, “La Crudita” junto a Los Caligaris y Los Estrambóticos, “Desearía” con Bándalos Chinos.

Y esta vez revelan al gran invitado MILO J, con una versión en vivo que plasma el respeto y admiración musical entre ambas generaciones

En palabras de Maikel, guitarrista de Kapanga: “La participación de Milo J es una hermosa sorpresa que nos regaló la música. Grabamos y producimos el tema en estudio, juntos, después Milo vino a cantar en nuestro 30 aniversario en el Estadio Obras. Milo sintió (al igual que nosotros) esa energía y propuso editar la canción inmediatamente en vivo, para compartir ese sentimiento”