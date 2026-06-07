domingo 07 de junio de 2026
Escribinos
7 de junio de 2026
Despedida.

El mural en homenaje al Indio Solari en Fiorito: hoy, el último adiós a la leyenda del rock nacional

En Lomas realizaron una jornada artística para rendirle honor al ídolo popular. El velorio será en Avellaneda donde se espera una multitud.

El Indio Solari, inmortalizado en Fiorito con un enorme mural.

El Indio Solari, inmortalizado en Fiorito con un enorme mural.

Las despedidas son esos dolores dulces. Hoy será el último adiós al Indio Solari con un multitudinario velatorio en el Parque Domínico de Avellaneda. Ayer, en Fiorito hubo una jornada artística para rendirle honor al ídolo popular que murió este viernes generando una profunda conmoción en la sociedad.

Este domingo a partir de las 11 comenzará el velorio en Microestadio Gatica del Parque Domínico, ubicado sobre la Avenida Mitre al 5000. En el predio con 10 hectáreas de extensión habrá un operativo de seguridad a cargo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Avellaneda con 1.500 efectivos, agentes de tránsito, bomberos y 3 postas de asistencia médica. Las autoridades recomiendan respetar los corredores de circulación, contenciones y vallas de seguridad para evitar aglomeraciones en los accesos.

Lee además
El Indio Solari falleció a los 77 años. 
Adiós a un grande.

Murió el Indio Solari, líder de Los Redondos y leyenda el rock argentino
Los Redondos en el Microestadio de Lanús.
Emotivo.

El recuerdo de Lanús al Indio Solari con el emblemático recital de 1992
indio fiorito2
En Fiorito hicieron una jornada artística a cielo abierto en honor al Indio.

En Fiorito hicieron una jornada artística a cielo abierto en honor al Indio.

"La despedida al Indio va a ser a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós. Su cuerpo estará allí, por esa razón serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre", comunicaron desde la familia del Indio.

Desde la organización también confirmaron que no se cobrará peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata con motivo de la movilización hacia Avellaneda. Y para quienes viajen en transporte público se dispuso un operativo especial desde la estación Villa Domínico del Tren Roca hasta el predio donde se realizará el velatorio.

Homenaje al Indio Solari en Fiorito con música y un mural

El Indio Solari fue homenajeado en Fiorito este sábado con un emotivo encuentro artístico en el barrio La Cava que incluyó música a cargo de la Orquesta del Centro Cultural Fiorito y la pintura de un enorme mural creado por los artistas de Muro Sur.

La jornada ricotera se llevó a cabo entre las calles Bermejo y Morazán. "La orquesta de Fiorito hizo un ensayo a cielo abierto para rendirle homenaje a este genio de la música. Desde Muro Sur somos todos fanáticos de Los Redondos y del Indio así que para nosotros fue especial y estamos contentísimos de haber pintado el mural y ser parte de un encuentro donde todo el tiempo sonó música y cantamos las canciones", destacó Ezequiel Briseño, director de Muro Sur, un colectivo que lleva más de 12 años trabajando con el arte urbano.

indio fiorito1
Los artistas de Muro Sur después de terminar su obra.

Los artistas de Muro Sur después de terminar su obra.

Temas
Seguí leyendo

Murió el Indio Solari, líder de Los Redondos y leyenda el rock argentino

El recuerdo de Lanús al Indio Solari con el emblemático recital de 1992

Misa Ricotera en Plaza de Mayo: una multitud despide al Indio Solari

Adiós al Indio: el emotivo recital de Los Fundamentalistas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentaron en Comodoro Rivadavia, el día después de la muerte del Indio Solari. 
Show difícil.

Adiós al Indio: el emotivo recital de Los Fundamentalistas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Rodríguez Vuotto analizó el empate de Los Andes.
Declaraciones.

Un empate con sabor amargo para Los Andes: "Nos vamos enojados"