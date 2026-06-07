El mural en homenaje al Indio Solari en Fiorito: hoy, el último adiós a la leyenda del rock nacional

Las despedidas son esos dolores dulces. Hoy será el último adiós al Indio Solari con un multitudinario velatorio en el Parque Domínico de Avellaneda . Ayer, en Fiorito hubo una jornada artística para rendirle honor al ídolo popular que murió este viernes generando una profunda conmoción en la sociedad.

Este domingo a partir de las 11 comenzará el velorio en Microestadio Gatica del Parque Domínico , ubicado sobre la Avenida Mitre al 5000 . En el predio con 10 hectáreas de extensión habrá un operativo de seguridad a cargo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Avellaneda con 1.500 efectivos, agentes de tránsito, bomberos y 3 postas de asistencia médica. Las autoridades recomiendan respetar los corredores de circulación, contenciones y vallas de seguridad para evitar aglomeraciones en los accesos.

"La despedida al Indio va a ser a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós. Su cuerpo estará allí, por esa razón serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre", comunicaron desde la familia del Indio.

Desde la organización también confirmaron que no se cobrará peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata con motivo de la movilización hacia Avellaneda. Y para quienes viajen en transporte público se dispuso un operativo especial desde la estación Villa Domínico del Tren Roca hasta el predio donde se realizará el velatorio.

Homenaje al Indio Solari en Fiorito con música y un mural

El Indio Solari fue homenajeado en Fiorito este sábado con un emotivo encuentro artístico en el barrio La Cava que incluyó música a cargo de la Orquesta del Centro Cultural Fiorito y la pintura de un enorme mural creado por los artistas de Muro Sur.

La jornada ricotera se llevó a cabo entre las calles Bermejo y Morazán. "La orquesta de Fiorito hizo un ensayo a cielo abierto para rendirle homenaje a este genio de la música. Desde Muro Sur somos todos fanáticos de Los Redondos y del Indio así que para nosotros fue especial y estamos contentísimos de haber pintado el mural y ser parte de un encuentro donde todo el tiempo sonó música y cantamos las canciones", destacó Ezequiel Briseño, director de Muro Sur, un colectivo que lleva más de 12 años trabajando con el arte urbano.