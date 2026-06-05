sábado 06 de junio de 2026
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5 de junio de 2026
Expresión popular.

Misa Ricotera en Plaza de Mayo: una multitud despide al Indio Solari

Banderas, remeras de Los Redondos y del Indio Solari, y diversas manifestaciones de cariño hacia el músico se materializaron durante toda la tarde.

Misa Ricotera en Plaza de Mayo: una multitud despide al Indio Solari.

Misa Ricotera en Plaza de Mayo: una multitud despide al Indio Solari.

La emoción fue la nota saliente de la jornada por la carga simbólica del artista para miles de argentinos. Eso quedó plasmado en el color y la fuerte participación en distintos espacios públicos de país, con epicentro en la Plaza de Mayo porteña.

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Banderas, remeras de Los Redondos y del Indio Solari, y diversas expresiones de cariño hacia el músico se materializaron durante toda la tarde.

La despedida oficial al Indio Solari

El entorno del músico confirmó este viernes que la despedida pública del histórico músico se realizará este sábado 6 de junio.

La información fue difundida a través de la cuenta oficial del artista, donde se agradeció el acompañamiento de los fanáticos tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que el homenaje se realice en la vivienda donde residía el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Por su parte, desde el Gobierno evalúan qué lugar pueden ofrecer a la familia para realizar el velatorio. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó que el Congreso -uno de los lugares posibles- “no reúne las condiciones” para un evento de esta magnitud.

Qué dijo la autopsia realizada al Indio Solari

En tanto, los resultados de la autopsia revelaron que el Indio Solari falleció en horas de la madrugada, mientras se encontraba dentro de su pileta interior climatizada en su domicilio en Parque Leloir.

Allí sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) hemorrágico que provocó que falleciera de forma inmediata, por lo cual las autoridades judiciales confirmaron que no hubo ahogamiento.

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