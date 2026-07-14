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14 de julio de 2026
Cifras.

Se desacelera la inflación en junio: fue del 1,9% según el Indec

El Indec anunció que la suba de precios ya acumuló un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año y 33,5% en 12 meses.

La inflación es del 33,5% en 12 meses.

La inflación es del 33,5% en 12 meses.

Este, a su vez, fue el valor más bajo en diez meses, cuando cerró con el mismo número en agosto de 2025. La última vez que la tasa inflacionaria registró un alza fue en marzo de este año, tras haber alcanzado un valor de 3,4%. En los meses venideros, la tendencia se consolidó a la baja y alcanza el tercer mes consecutivo con una desaceleración: abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio (1,9%).

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Con esta inflación, un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para superar el umbral de pobreza en junio de 2026: 2,2% más que el mes previo y 35,7% a nivel interanual.

El Gobierno evalúa “blindar” el INDEC

El Gobierno nacional evalúa la posibilidad de blindar por ley al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para evitar la manipulación de datos como sucedió en etapas pasadas.

Así lo admitió el vocero Adrián Ravier durante una conferencia de prensa que ofreció este martes en la Casa de Gobierno. “(Santiago) Santurio (diputado de la LLA) hizo una propuesta de blindar al INDEC, para evitar la manipulación y presidente lo celebró”, señaló Ravier, que al mismo tiempo aclaró que por el momento “es una idea” que debe evaluarse y madurar.

Por otro lado, aclaró que la reforma del Banco Central está en manos de su presidente, Santiago Bausili, quien “está definiendo los detalles” y que, por lo tanto, aún “no está definido el proyecto”.

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