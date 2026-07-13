Crisis económica: casi el 90% de los argentinos pierde contra la inflación.

Cada vez más argentinos aseguran que sus ingresos pierden poder adquisitivo y no alcanzan para cubrir todo el mes. El 86,1% considera que su salario no le gana a la inflación, mientras que el 61% llega con dinero, como máximo, hasta el día 20 del mes, según el Monitor de Opinión Pública de junio elaborado por Zentrix Consultora.

La percepción sobre la evolución salarial empeoró durante los últimos meses. En febrero, el 76,1% afirmaba que sus ingresos quedaban por debajo de la suba de precios; en marzo, la proporción saltó al 83,9% y alcanzó un máximo del 86,6% en abril. Tras una leve baja al 85,1% en mayo, el indicador volvió a subir en junio hasta el 86,1%.

Los números de la crisis económica Según la encuesta apenas el 10,3% sostiene que su salario está superando a la inflación, el porcentaje más bajo de toda la serie iniciada en septiembre de 2025. Incluso entre quienes votaron al oficialismo, el 70,2% reconoce que sus ingresos pierden contra los precios, frente al 96,6% registrado entre los electores opositores.

El deterioro también se refleja en el momento del mes en que se agota el dinero. Un 13,8% sólo llega hasta el día 5; otro 10,4%, hasta el 10; un 16,9%, hasta el 15; y un 20%, hasta el día 20. En conjunto, seis de cada diez personas se quedan sin ingresos disponibles antes de atravesar el último tercio del mes.

Por otra parte, únicamente el 24,3% logra llegar justo a fin de mes y solo el 13% puede, además, ahorrar. Otro 1,6% declaró directamente no contar con ingresos, señaló el informe de Zentrix.

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