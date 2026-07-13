lunes 13 de julio de 2026
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13 de julio de 2026
Complicado.

Crisis económica: casi el 90% de los argentinos pierde contra la inflación

Cada vez más argentinos aseguran que sus ingresos pierden poder adquisitivo y no alcanzan para cubrir todo el mes debido a la crisis económica.

Crisis económica: casi el 90% de los argentinos pierde contra la inflación.

Crisis económica: casi el 90% de los argentinos pierde contra la inflación.

La percepción sobre la evolución salarial empeoró durante los últimos meses. En febrero, el 76,1% afirmaba que sus ingresos quedaban por debajo de la suba de precios; en marzo, la proporción saltó al 83,9% y alcanzó un máximo del 86,6% en abril. Tras una leve baja al 85,1% en mayo, el indicador volvió a subir en junio hasta el 86,1%.

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Según la encuesta apenas el 10,3% sostiene que su salario está superando a la inflación, el porcentaje más bajo de toda la serie iniciada en septiembre de 2025. Incluso entre quienes votaron al oficialismo, el 70,2% reconoce que sus ingresos pierden contra los precios, frente al 96,6% registrado entre los electores opositores.

El deterioro también se refleja en el momento del mes en que se agota el dinero. Un 13,8% sólo llega hasta el día 5; otro 10,4%, hasta el 10; un 16,9%, hasta el 15; y un 20%, hasta el día 20. En conjunto, seis de cada diez personas se quedan sin ingresos disponibles antes de atravesar el último tercio del mes.

Por otra parte, únicamente el 24,3% logra llegar justo a fin de mes y solo el 13% puede, además, ahorrar. Otro 1,6% declaró directamente no contar con ingresos, señaló el informe de Zentrix.

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