Crisis económica: pese a la fiebre por el Mundial 2026, las ventas cayeron 1,3% en junio.

La crisis económica no cesa. Pese al impulso que generaron el cobro del aguinaldo, las promociones por el Día del Padre y el Mundial 2026 de fútbol, el consumo continúa mostrando señales de debilidad. Según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pymes retrocedieron un 1,3% en junio respecto de mayo, mientras que el primer semestre del año cerró con una caída acumulada del 2,5%.

En la comparación interanual, el informe registró una leve mejora del 0,9%, el primer dato positivo luego de 13 meses consecutivos de bajas. Sin embargo, desde la entidad advirtieron que este repunte respondió principalmente a factores puntuales, como el pago del medio aguinaldo y el mayor movimiento comercial vinculado al Mundial, y no a una recuperación sostenida del consumo.

El relevamiento también refleja que el consumidor mantiene una actitud cautelosa: prioriza los gastos esenciales, busca promociones, aprovecha las cuotas y las billeteras virtuales y, en muchos casos, opta por segundas marcas o compras más pequeñas para cuidar el bolsillo.

Los rubros que más crecieron pese a la crisis económica Entre los sectores con mejor desempeño durante junio se destacaron:

Perfumería: +9,5%.

Farmacia: +5,4%.

Alimentos y bebidas: +2,9%.

Textil e indumentaria: +1,9%. En cambio, las mayores caídas se registraron en: Bazar, decoración y muebles: -3,1%.

Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción: -2%.

Calzado y marroquinería: -1%.

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