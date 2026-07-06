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6 de julio de 2026
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Crisis económica: pese a la fiebre por el Mundial 2026, las ventas cayeron 1,3% en junio

Según el último relevamiento de la CAME, las ventas minoristas de las pymes retrocedieron un 1,3% en junio respecto de mayo por la crisis económica.

Crisis económica: pese a la fiebre por el Mundial 2026, las ventas cayeron 1,3% en junio.

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En la comparación interanual, el informe registró una leve mejora del 0,9%, el primer dato positivo luego de 13 meses consecutivos de bajas. Sin embargo, desde la entidad advirtieron que este repunte respondió principalmente a factores puntuales, como el pago del medio aguinaldo y el mayor movimiento comercial vinculado al Mundial, y no a una recuperación sostenida del consumo.

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El relevamiento también refleja que el consumidor mantiene una actitud cautelosa: prioriza los gastos esenciales, busca promociones, aprovecha las cuotas y las billeteras virtuales y, en muchos casos, opta por segundas marcas o compras más pequeñas para cuidar el bolsillo.

Los rubros que más crecieron pese a la crisis económica

Entre los sectores con mejor desempeño durante junio se destacaron:

  • Perfumería: +9,5%.
  • Farmacia: +5,4%.
  • Alimentos y bebidas: +2,9%.
  • Textil e indumentaria: +1,9%.

En cambio, las mayores caídas se registraron en:

  • Bazar, decoración y muebles: -3,1%.
  • Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción: -2%.
  • Calzado y marroquinería: -1%.

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