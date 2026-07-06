La Selección Argentina, en pie de guerra por la designación de un árbitro francés ante Egipto

El cuerpo técnico de la Selección Argentina explotó de bronca tras confirmarse la designación del francés Francois Letexier para el partido contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 . La decisión de la FIFA de colocar una terna netamente gala generó un profundo malestar en el búnker albiceleste.

Lionel Scaloni y compañia consideran la medida como una "provocación innecesaria" debido a la fuerte rivalidad futbolística y geopolítica que arrastran ambos países desde la final de Qatar 2022.

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La calma que reinaba en la concentración argentina tras la clasificación a los octavos de final se rompió abruptamente. La oficialización de Francois Letexier como juez principal para el choque decisivo ante Egipto cayó como una bomba dentro del cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni.

Lejos de llamarse a silencio, desde las entrañas de la Selección Argentina dejaron trascender una enorme preocupación y fastidio por los antecedentes del juez y el contexto de la elección.

Un "despropósito" reglamentario y emocional

"Es tirar nafta al fuego", deslizó por lo bajo un integrante clave del cuerpo técnico argentino al enterarse de la noticia. En la delegación nacional no comprenden cómo la FIFA expone un partido de eliminación directa colocando a un referí de la nacionalidad con la que Argentina mantiene el foco de rivalidad más alto del fútbol moderno como lo es Francia.

Si bien Letexier, de 36 años, es catalogado como uno de los árbitros con mejor proyección en Europa (dirigió la final de la Eurocopa 2024), sus lazos y directrices recientes inquietan de sobremanera al cuerpo técnico.

Los dos antecedentes que encienden las alarmas en la Selección Argentina

El malestar de los colaboradores de Lionel Scaloni no responde a una simple paranoia, sino a carpetas técnicas concretas que repasaron en las últimas horas.

En primer lugar, ubican un antecedente directo que involucra a Nicolás Tagliafico. El mismo data del mes de marzo, cuando Letexier expuso al ex defensor de Banfield durante un encuentro de la Ligue 1 entre el Olympique de Lyon y el Mónaco. El rigor extremo aplicado contra el lateral de la Selección Argentina es recordado con recelo.

En segundo término, un episodio muy recordado se produjo con la aplicación estricta del protocolo del racismo, ya que Letexier fue protagonista del recordado Benfica-Real Madrid en febrero de 2026. Aquella noche detuvo el partido ante la denuncia de Vinícius Júnior contra el argentino Gianluca Prestianni, lo que derivó en una dura sanción de oficio de la UEFA. El cuerpo técnico teme que el árbitro francés intente "marcar la cancha" ante el mínimo roce verbal o gesto físico de los futbolistas argentinos.

El árbitro francés estuvo involucrado en la polémica entre Gianluca Prestiani y Vinicius.

Los que impartirán justicia en Argentina-Egipto bajo la lupa

La molestia se incrementa al ver que los jueces de campo serán enteramente de la misma nacionalidad: el árbitro principal será Francois Letexier, el Asistente número 1 Cyril Mugnier, el Asistente número 2 Mehdi Rahmouni (todos de Francia), mientras que el cuarto árbitro será Espen Eskas de Noruega.

El pedido de Lionel Scaloni a los jugadores

Ante este panorama de altísima tensión, Lionel Scaloni y sus ayudantes de campo mantuvieron una charla privada con el plantel en las últimas horas de entrenamiento. La orden fue tajante: "Cabeza fría, prohibido hablar con el árbitro y máxima inteligencia".

El cuerpo técnico sabe que el partido contra el Egipto de Mohamed Salah será una batalla física y táctica compleja, y lo último que necesita la Selección Argentina es jugar contra el cronómetro y contra los fallos de una terna que estará mirada con lupa desde todo el planeta fútbol.