Banfield, cerca de cerrar la venta de Tiziano Perrotta

La dirigencia de Banfield está a punto de cerrar la venta de Tiziano Perrotta , el delantero de muy buen rendimiento en el primer semestre del año. Según las versiones que están circulando, reforzaría a otro club de la Liga Profesional . Su futuro estaría en Defensa y Justicia.

Banfield , agobiado económicamente, necesita vender. El presidente Matías Mariotto necesita achicar las deudas con el plantel -se les pagó abril- y otros sectores del club para equilibrar la balanza.

Y, en las últimas horas, la noticia tiene que ver con que el empresario Christian Bragarnik le compraría un porcentaje del pase de Tiziano Perrotta a Banfield para luego acercarlo al club de Florencio Varela, con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace varios años.

Según pudo averiguar el medio Código Banfield, el monto en bruto por la negociación de Tiziano Perrotta rondaría los US$3 millones. Eso teniendo en cuenta el valor de la transferencia y los conceptos que forman parte del acuerdo.

Banfield posee el 80% de los derechos económicos del delantero de 19 años. El restante 20% pertenece a la Academia Javier Mascherano.

Banfield vendería a su joven goleador.

De acuerdo a la negociación que se está llevando adelante, Banfield vendería el 60% del pase del oriundo de 9 de Julio, y recibiría US$2 millones en un solo pago, conservando el 20% de los derechos económicos, manteniendo participación de una futura transferencia.

En cuanto a los impuestos y comisiones de la operación, que rondarían los US$2 millones, serían afrontados por el club comprador.

Distintos medios periodísticos cercanos a Defensa y Justicia vinculan a Tiziano Perrotta en camino de ser anunciado como el primer refuerzo del equipo de Julio Vaccari para el próximo Torneo Clausura.

Al momento, nada es oficial. Se espera que en los próximos días se cristalice el acuerdo entre las partes que llevan adelante la negociación y se defina el futuro de la joven promesa de Banfield.

Los números de Tiziano Perrotta

Tiziano Perrotta firmó contrato con Banfield hasta diciembre de 2027. Junto a Mauro Ménez, que ya no forma parte del plantel de Pedro Troglio, conformaron una de las mejores duplas del Torneo Apertura.

En 13 partidos marcó cuatro goles: Newell’s (2), Tigre y Barracas Central. Y una asistencia: River Plate, para el gol de Méndez. Por Copa Argentina anotó un doblete frente a Real Pilar. Su último partido fue en este torneo, contra San Martín de Tucumán, en la victoria del Taladro por penales, luego del 1-1 en los 90 minutos.