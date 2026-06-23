El plantel de Banfield se plantó ante la dirigencia por incumplimientos económicos

Los ojos del planeta fútbol están en el Mundial 2026 y la Selección Argentina . Pero, acá nomás, los planteles intensifican la pretemporada con vistas al Torneo Clausura, entre ellos Banfield . El plantel comandado por Pedro Troglio volvió a manifestarse por falta de pago de haberes que no cesan y se profundizan cada día más.

El jueves pasado, el Taladro retomó los entrenamientos en el Campo de Deportes de Luis Guillón. Además del torneo doméstico, tendrán el objetivo de la Copa Argentina , donde en octavos enfrentará a Ferro Carril Midland.

Dejando de lado lo futbolístico, la vuelta se dio en un contexto delicado para la institución de Peña y Arenales, debido a los problemas económicos, las inhibiciones a levantar y la incertidumbre que reina en el actual mercado de pases.

En las últimas horas, el plantel profesional emitió un duro comunicado en reclamo hacia la dirigencia encabezada por Matías Mariotto los incumplimientos de pago. “Queremos expresar nuestro profundo descontento ante los reiterados incumplimientos económicos que venimos sufriendo, situación que también afecta al cuerpo técnico y a todos los empleados de la institución”, explicaron.

Comunicado plantel de Banfield

En nombre de todos los sectores del club, indicaron que “esta realidad ya ha derivado en situaciones personales y familiares de extrema gravedad que no pueden seguir siendo ignoradas”. Sin embargo, aclararon que “a pesar de ellos, reafirmamos nuestro compromiso con el club y junto con los trabajadores continuaremos cumpliendo con nuestras obligaciones con total profesionalismo”.

Una relación muy tensa

El presidente y el plantel conviven en un clima tenso que no es el ideal y que corroboró el propio Matías Mariotto al señalar que “mi relación con el plantel es un 3, contando del 1 al 10”. Una tajante declaración que profundiza la grieta.

Más allá de la buena predisposición de los jugadores por seguir el plan de entrenamientos, todo tiene un límite, por lo que coincidieron en que “es necesario hacer pública esta situación y solicitar una pronta regularización de las deudas pendientes. De no existir respuestas concretas durante esta semana, nos veremos obligados a tomar medidas más firmes a partir de la próxima”.

“Esperamos que las autoridades correspondientes actúen con la responsabilidad que la situación requiere”, finalizó el comunicado del plantel profesional.

Cómo está el plantel de Banfield

Hasta el momento se confirmaron tres salidas: los defensores Sergio Vittor, Nicolás Colazo y el goleador Mauro Méndez (lo “repescó” Estudiantes de La Plata); mientras que el lateral derecho Juan Martín Iribarren no formará parte de la pretemporada y fue bajado a la Reserva.

Banfield, que necesita vender para aliviar su delicado presente económico, hasta ahora no recibió pedidos formales por jugadores del plantel. Sí hubo sondeos por el lateral izquierdo Ignacio Abraham, el central Danilo Arboleda y el volante Ignacio Pais. Además, la intención del club es transferir al arquero y capitán Facundo Sanguinetti, uno de los pilares del equipo.