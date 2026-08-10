Banfield, muy cerca de vender a Tiziano Perrotta al Elche de España

El Elche de España está muy cerca de ser el nuevo destino de Tiziano Perrotta , la joya de 19 años de Banfield. En un movimiento relámpago sobre el cierre del libro de pases en Europa, el club español logró destrabar las negociaciones y tiene todo encaminado para ser el nuevo destino del juvenil.

La operación se estructuró bajo una modalidad particular: el club español adquiere la totalidad del pase en propiedad, pero cederá al futbolista a préstamo por un lapso de seis a doce meses debido a que su pasaporte comunitario se encuentra actualmente en trámite.

De este modo, el atacante zurdo continuará vistiendo inicialmente la camiseta del Taladro antes de dar el salto definitivo al fútbol europeo. La Comisión Directiva encabezada por Matías Mariotto ya se encuentra cerrando los últimos detalles para hacer oficial el traspaso.

La puja por el joven goleador no fue sencilla. En el ámbito local, Tigre había alcanzado un acuerdo verbal prácticamente cerrado con la dirigencia de Banfield , pero la operación se desplomó a última hora por el deseo del propio futbolista de aguardar una propuesta firme del exterior. Vélez y el Flamengo de Brasil también habían iniciado sondeos formales.

Finalmente, Christian Bragarnik, tomó las riendas de la situación en las últimas horas para encaminar un entendimiento definitivo entre Elche de España y Banfield.

Ingeniería administrativa por Tiziano Perrotta: comprado, pero cedido

La transferencia presenta un matiz legal indispensable para las normas de la Real Federación Española de Fútbol. Al no contar todavía con la ciudadanía europea, el Elche optó por dejarlo cedido temporalmente. Los escenarios regulados por los clubes implican un préstamo inmediato de entre 6 y 12 meses.

Aunque inicialmente se barajó una triangulación hacia Defensa y Justicia, las partes ratificaron que Tiziano Perrotta se quedará en Banfield para disputar el torneo local y pulir su rodaje competitivo bajo el mando de Pedro Troglio, estirando su estadía en el club donde posee contrato firmado hasta diciembre de 2027.

[] Elche tiene negociaciones avanzadas para comprar a Tiziano Perrotta, delantero de 19 años de Banfield.

*Hay charlas entre los clubes con optimismo de las partes para llegar a un entendimiento. pic.twitter.com/PznJNMH4nZ — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 9, 2026

Radiografía de la nueva apuesta del Elche de España

El técnico del conjunto franjiverde, Martín Anselmi, sumará a mediano plazo un perfil ofensivo sumamente codiciado en el fútbol moderno. Tiziano Perrotta se destaca por ser un delantero centro zurdo de enorme movilidad, capaz de tirarse a las bandas y con un gran instinto de cara al arco rival.

Su explosión profesional ha sido fulminante, ya que suma 8 anotaciones en solo 18 compromisos oficiales en Primera División. Además, fue figura en el presente Torneo Clausura convirtiendo dos goles ante Sarmiento de Junín y el valor de su pase experimentó un crecimiento vertical en los últimos meses, alcanzando una valoración base de 2 millones de euros.

Con esta venta, la comisión directiva de Banfield consigue oxígeno financiero para saldar deudas institucionales, mientras que el hincha del Taladro podrá disfrutar de los últimos destellos de su joya antes de que arme las valijas rumbo al estadio Manuel Martínez Valero para cumplir su sueño de jugar en el fútbol europeo.