Revés judicial para Facundo Moyano tras el escándalo con Candela Arizaga

El exdiputado y sindicalista Facundo Moyano recibió un nuevo revés de parte de la Justicia en medio del escándalo que protagonizó con su novia, la influencer y modelo Candela Arizaga , en medio de acusaciones de violencia de género y consumo de drogas.

Según informó el periodista Pampa Mónaco en el programa de Moria Casán, en El Trece, la Fiscalía de Género de la Ciudad rechazó el pedido presentado por la defensa del exdiputado para levantar la perimetral que pesa sobre él.

Sin vueltas. Candela tras el escándanlo con Moyano: "Tengo errores como cualquiera"

“¿Te acordás el pedido de Facundo Moyano de poder volver a estar con su pareja después de que le pusieran la perimetral? Esa perimetral se va a mantener porque la fiscalía, que entiende la causa, que es la fiscalía de género de la Ciudad, dijo no al pedido realizado por la defensa de Facundo Moyano de levantar la restricción”, comenzó diciendo el panelista.

Según explicó Mónaco, la fiscalía busca avanzar con todas las medidas de prueba antes de tomar una decisión respecto de la restricción: “Acá la fiscal va a fondo y necesita tener todas las medidas de pruebas realizadas”, señaló.

Cómo sigue la situación de Facundo Moyano con Candela Arizaga

Según contó el periodista, entre las medidas que se esperan aparece una evaluación psicológica, que tendría relevancia dentro de la investigación.

Además, explicó que, según el criterio que atribuyó a la fiscalía, en este tipo de situaciones puede aparecer con posterioridad un sentimiento de culpabilidad en la persona involucrada, por lo que consideran necesario avanzar con las medidas correspondientes antes de modificar las condiciones impuestas.

De esta forma, la restricción de acercamiento continuará vigente y Facundo Moyano deberá mantener una distancia de 300 metros respecto de Candela Arizaga, mientras la Justicia continúa con la investigación y se realizan las medidas de prueba pendientes.