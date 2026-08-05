Moria Casán fulminó a Facundo Moyano: "El chabón vino y me apoyó"

Facundo Moyano recuperó la libertad tras quedar detenido luego de protagonizar un incidente en plena vía pública con su novia, Candela Arizaga. En medio del escándalo mediático, Moria Casán recordó el particular encuentro que tuvo con el sindicalista, por entonces vinculado a Susana Giménez, durante un evento en un hotel.

Moria Casán contó que se lo presentó Susana Giménez en el Four Seasons y que Facundo Moyano tuvo una actitud polémica con "La One": "El chabón vino y me apoyó", contó en su programa de El Trece sobre lo ocurrido.

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"Vio luz y entró", agregó Moria Casán con su chispa habitual sobre ese encuentro con Facundo Moyano generando las risas en todo el estudio de El Trece.

En el programa de Moria Casán, en El Trece, compartieron el breve y evasivo testimonio que la modelo Eva Bergiela brindó en referencia a lo sucedido con su ex.

“Respondo porque sé que están trabajando y siempre son súper amables conmigo, pero esto no tiene nada que ver con mi persona. No tengo nada para decir”, aseguró.

En el ciclo de Moria Casan hablaron de todo.

Sobre cómo reaccionó a la polémica, Eva Bargiela se mostró tajante: “No importa si me sorprendió o no. No tengo nada que decir del tema porque no tiene que ver conmigo. No me interesa hablar de esto”.

“Me da vergüenza tener que cortarles el rostro, pero no tengo nada para decir”, cerró su contacto con los medios.

Eva Bargiela y Facundo Moyano se conocieron hace 10 años, cuando ella trabajaba con Guido Kaczka. Su vínculo estuvo atravesado por varias idas y vueltas.

Tras una primera ruptura, volvieron a apostar por la relación en 2019. En octubre de 2021 se casaron en una ceremonia íntima con familiares y amigos.

Finalmente, el vínculo llegó a su fin en 2023, cuando Facundo Moyano confirmó públicamente la separación y cortó todo tipo de vínculo con la modelo. Eva Bargiela está en pareja con Gianluca Simeone hijo de Diego Simeone, y agrandaron la familia con la llegada de Faustino.