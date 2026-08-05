miércoles 05 de agosto de 2026
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5 de agosto de 2026
Susto.

Terrible incendio en Temperley: una camioneta quedó envuelta en llamas en plena calle

Ocurrió en avenida Eva Perón -ex Pasco- y Donato Álvarez, donde limitan las localidades de Temperley, Quilmes y Bernal.

La camioneta quedó envuelta en llamas.

La camioneta quedó envuelta en llamas.

Una camioneta se prendió fuego en plena calle en la localidad de Temperley. Los bomberos intervinieron rápidamente para evitar un desastre, pero el vehículo quedó destruido tras el incendio.

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El vehículo involucrado fue una camioneta color blanca que se dirigía hacia Temperley. Las llamas no tardaron en tomar el motor y toda la parte delantera. La situación generó pánico entre los vecinos porque se trataba de una zona muy transitada y había un serio peligro de que la camioneta explotara.

Rápido operativo tras el incendio

Ocurrió en el límite de Temperley, Quilmes y Bernal.

Ocurrió en el límite de Temperley, Quilmes y Bernal.

La gente del barrio llamó inmediatamente a los bomberos. Por la cercanía con el lugar del incendio, intervinieron los Bomberos de Quilmes, ya que en esa zona se une ese partido con el de Lomas de Zamoraa. También se acercaron efectivos policiales de la jurisdicción.

Cuando llegaron, los profesionales encontraron la camioneta envuelta en llamas. Al momento de extinguir el fuego, se desató una enorme nube de humo que redujo la visibilidad en la mencionada esquina e hizo imposible la circulación vehicular.

Según pudo averiguar La Unión, el incendio habría sido provocado por un desperfecto mecánico mientras la camioneta estaba en movimiento. No se reportaron personas heridas en el lugar.

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