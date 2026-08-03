Dan talleres en Lomas de Zamora para que personas con discapacidad accedan al mundo del trabajo

La Agencia de Dispacidad de Lomas sigue trabajando por la inclusión de la comunidad.

Con actividades y talleres a cargo del Municipio, en Lomas de Zamora promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad para que tengan más oportunidades y fortalezcan su autonomía .

La Agencia de Personas con Discapacidad tiene una Oficina de Prácticas de Inclusión Laboral que está organizando diferentes encuentros. Vecinos de Banfield participaron de una jornada en la que aprendieron sobre el armado del currículum vitae , el desarrollo de habilidades blandas (comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas) y aspectos fundamentales para afrontar una búsqueda de empleo de manera más efectiva.

Esta actividad se hizo junto a Empleo Lomas y Equipo Semillas , un grupo de profesionales de Banfield que trabajar para fomentar la autonomía y autodeterminación en personas con discapacidad.

Desde el Centro de Formación Integral "Soles" , de Temperley , también accedieron a una capacitación para fortalecer las herramientas de inserción laboral de sus estudiantes. "Durante la jornada desarrollamos los módulos de habilidades blandas y entrevista laboral, incorporando actividades prácticas y dinámicas de roleplay que permitieron poner en acción los conocimientos trabajados y fortalecer la confianza frente a futuras entrevistas de empleo. Además, sumamos una capacitación sobre registro de datos personales y lectura del DNI, abordando competencias básicas y fundamentales para el desempeño en distintos ámbitos laborales", detallaron desde la Agencia de Personas con Discapacidad.

El área del Municipio también puso en marcha el Taller de Barbería, una nueva propuesta que forma parte del Programa de Prácticas Laborales Inclusivas. En esta primera etapa, la capacitación está destinada a los operarios del Taller Protegido de Producción, quienes reciben herramientas de formación en oficios y desarrollan habilidades que son importantes para la generación de nuevas oportunidades laborales.

Actividades deportivas para personas con discapacidad en Lomas de Zamora

Los integrantes del Taller Protegido de Producción participaron de diferentes actividades deportivas. Primero tuvieron un entrenamiento funcional en el agua, una experiencia que favorece el fortalecimiento muscular, el equilibrio, la movilidad y la confianza en un entorno seguro y dinámico.

También compartieron una jornada de pádel pensada para el desarrollo de habilidades motrices, coordinación, concentración y compañerismo. La Agencia de Discapacidad también organizó un un circuito coordinativo-motor con ejercicios diseñados para estimular el equilibrio y la orientación de una manera lúdica, dinámica y participativa.

Para puedan desarrollarse en el ámbito laboral, el Taller Protegido de Producción está destinado a personas de 18 a 65 años con discapacidad mental y/o física que reciben acompañamiento de un equipo multidisciplinario de profesionales como psicólogo, trabajador social, fonoaudiólogo, terapista ocupacional y músico-terapeuta. A la producción de bienes y/o servicios se suman los servicios de capacitación, formación y entrenamiento socio-laboral.