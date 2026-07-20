Tras la jubilación, personas con discapacidad de Lomas tienen un lugar de contención

En Lomas de Zamora hay un Centro de Día para personas mayores con discapacidad que fue creado por el Municipio para que los vecinos que se jubilan sigan teniendo un lugar de contención, socialización y recreación.

El espacio funciona de lunes a viernes, de 14 a 18, en la calle Entre Ríos 1060. Ahí van adultos mayores que antes formaban parte de los Talleres Protegidos y ahora tienen actividades culturales, recreativas y acompañamiento terapéutico para garantizarles una buena calidad de vida.

"Cuando los operarios de los talleres protegidos se jubilan, muchas familias y referentes afectivos se preocupan porque esa persona con discapacidad ya no va a tener la rutina de ir al taller. Con este nuevo Centro de Día estamos ofreciendo un espacio seguro para que disfruten de talleres de arte, cultura y teatro ya sin la obligación de tener que trabajar y con acompañamiento terapéutico para su bienestar integral", destacó el director ejecutivo de la Agencia de Personas con Discapacidad , Mauro Stefanizzi.

Durante las últimas semanas, en el taller de cocina elaboraron berenjenas en escabeche, pan con chicharrón y bizcochitos de grasa. También organizaron clases de folklore, tango, gimnasia, tejo, tenis de mesa y actividades como caminatas y carreras de velocidad estática para fortalecer el movimiento y promover una vida activa.

Además, en el taller de arte los vecinos confeccionaron lapiceros a través de una propuesta pensada para estimular la creatividad, motricidad y la expresión personal.

Amplían la atención de personas con discapacidad en Lomas

La Agencia de Personas con Discapacidad del Municipio tiene nuevos Puntos Inclusivos en cinco localidades para que los vecinos puedan hacer trámites, pedir turnos, recibir atención personalizada y asesoramiento legal cerca de su casa. "Todas las semanas brindamos atención en los Centros de Gestión del Municipio (CGM) para acercar nuestros servicios a los barrios y seguir garantizando derechos, inclusión y accesibilidad", destacaron.

Los Puntos Inclusivos funcionan los lunes, de 8 a 14, en el CGM Centenario (Martín Rodríguez); martes, de 8 a 14, en el CGM Lomas (Las Heras 2299); miércoles, de 8 a 14, en CGM San José (Eva Perón 2940); jueves, de 8.30 a 14.30, en el CGM Albertina (Bayona 70); y viernes, de 8 a 14, en el CGM Fiorito (Campana 300).

En cada uno de estos lugares asesorarán a la comunidad sobre el trámite del Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensiones no contributivas, acompañamiento legal y social, servicio para niños con TEA, atención a pacientes electrodependientes y las actividades que se desarrollan en el Taller Protegido de Producción, los Centros de Día y el Centro de Rehabilitación Visual.