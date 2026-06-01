El HCD de Lomas de Zamora creó el Consejo de Personas con Discapacidad

El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora aprobó tres proyectos clave enviados por el Ejecutivo que habían sido anunciados por el intendente Federico Otermín en el inicio de sesiones. En primer lugar, la adhesión a la Ley Provincial N° 15.348 de Buen Trato hacia niñas, niños y adolescentes, cuyo objetivo es prevenir la violencia y promover vínculos saludables con niñas, niños y adolescentes e incluye espacios de formación al respecto para todos los empleados del Municipio.

También se votó la implementación de la Bandera del Municipio en actos escolares y la incorporación de la figura del Abanderado/a de la Comunidad que se elegirá por compromiso social, solidaridad y valores democráticos. Además, fue aprobado el Plan de Acción Climática local que abarca los ejes de energía, naturaleza, economía circular, alerta temprana por lluvias y mapeo de riesgo de inundaciones, soberanía alimentaria y mesas de trabajo en los CGMs.

“Cada una de estas ordenanzas busca mejorar la convivencia ciudadana y generar herramientas para que podamos brindar una gestión más eficiente, responsable e involucrada en distintos temas que constituyen la base de las demandas de los vecinos y que por lo tanto son centrales para el Gobierno de la Comunidad”, detalló la Secretaria General del Municipio, Aldana Scillama.

Por otra parte, ingresaron para su tratamiento los siguientes proyectos: la adhesión del Municipio a la Ley de Educación Ambiental Integral, la institucionalización del Compromiso Ambiental y el reconocimiento de Tecnicaturas Municipales de la Escuela Municipal de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada; la creación del Consejo de Personas con Discapacidad como un espacio institucional de diálogo, articulación y consulta permanente que integre la voz de las personas con discapacidad, familias, organizaciones sociales y áreas del Gobierno local, promoviendo una mirada plural y transversal en el diseño de las acciones públicas; la habilitación para el traslado de Animales en Transporte Público en líneas que circulan en la inmediaciones del Hospital de Animales en pos de eliminar barreras de movilidad que dificultan la atención veterinaria, promoviendo una política de bienestar animal inclusiva y accesible; y Institucionalización del Instituto Comunidad, órgano de dedicación permanente al análisis, la planificación estratégica y la evaluación de políticas públicas en el ámbito de Lomas de Zamora.

“Buscamos fomentar una visión integral de los diferentes ejes que hacen a la vida en comunidad, donde la cuestión ambiental, el bienestar animal y por supuesto el trabajo en materia de políticas inclusivas cumplen un rol central y queremos hacerlo a través de una planificación seria y especializada que es lo que aporta el Instituto Comunidad”, concluyó Scillama.