Tomó de rehén a su pareja en Temperley y la mató antes de que llegara la Policía.

Un hombre fue detenido en la localidad bonaerense de Temperley acusado de tomar de rehén a su pareja y asesinarla antes de que llegue la Policía. Se supo que la víctima logró dar aviso al 911 del secuestro, pero, cuando los efectivos arribaron a la vivienda, la mujer ya estaba muerta.

El femicidio sucedió el pasado sábado 30 de mayo cuando ingresó un llamado al 911 por un conflicto de pareja en el que la víctima expuso que había sido secuestrada y, de inmediato, agentes policiales se acercaron hasta el domicilio situado en la calle Lavalle al 1700, pero ya era tarde.

Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, cuando llegaron los efectivos al lugar escucharon gritos por lo que irrumpieron por la puerta trasera y allí observaron que la mujer, identificada como Noelia Carolina Rivero, de 30 años, había fallecido a raíz de varias apuñadas en el tórax y espalda.

De inmediato, se procedió a la detención del agresor, identificado como Tomás Adrián Núñez, quien se encontraba herido al autoflagelarse con cortes en el cuello y ambas muñecas, por lo que fue trasladado al Hospital Gandulfo, donde se indicó que está fuera de peligro y estable.

En la vivienda donde ocurrió el femicidio se procedió a la incautación de un cuchillo de cocina, el cual fue utilizado para concretar el crimen. Luego de las tareas de campo se estableció que la víctima y el imputado eran novios y que el homicidio fue cometido por una posible infidelidad. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°17 (UFIJ J) del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

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