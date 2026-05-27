Caso Iara Valdez: el juicio por el presunto femicidio ya tiene fecha

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora juzgará a partir del 2 de marzo de 2027 a la expareja de Iara Valdez , la joven de 23 años que falleció tras un choque que habría sido provocado de manera intencional en febrero del 2024 en Ingeniero Budge .

Fuentes cercanas a la causa informaron a La Unión que el imputado Alan Bordón será juzgado los días 2, 4 y 8 de marzo del próximo año. Está procesado por los delitos de "homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre hacia una mujer mediando violencia de género, lesiones graves culposas agravadas por la conducción imprudente de vehículo automotor, en estado de intoxicación alcohólica, con exceso de velocidad y por violar la señalización de tránsito que indica el sentido de circulación vehicular".

Investigación. El detenido en Ingeniero Budge por el crimen de un policía quedó cerca del juicio

Asesinato. Empresario descuartizado: cuando empieza el juicio por el crimen de Fernando Pérez Algaba

La elevación a juicio fue resuelta meses atrás por el Juzgado de Garantías 6 de Lomas, que consideró reunidos los elementos de prueba para avanzar hacia la instancia oral por el presunto femicidio .

Durante su declaración indagatoria, el imputado negó haber provocado el siniestro y responsabilizó a la propia Iara por lo ocurrido. Según su versión, la joven habría accionado el freno de mano del vehículo, desencadenando el choque.

Iara Valdez murió tras un choque de autos, en febrero del 2024. Iara Valdez murió tras un choque de autos, en febrero del 2024.

Sin embargo, esa hipótesis contrasta con la línea investigativa desarrollada por la fiscalía. En un primer momento, el caso fue tratado como un accidente de tránsito fatal, aunque distintos testimonios incorporados al expediente modificaron el rumbo de la pesquisa.

Para los investigadores, existen indicios de que el acusado habría impactado deliberadamente el vehículo en medio de una discusión con la víctima, quien presuntamente buscaba poner fin a la relación debido a reiteradas situaciones de maltrato.

El caso Iara Valdez

El episodio ocurrió en febrero de 2024 sobre la calle Virgen de Itatí al 1900, en Ingeniero Budge. Allí colisionaron un Volkswagen Up y un Peugeot, dejando como saldo varios heridos.

Entre las víctimas se encontraba Iara Valdez, quien viajaba en el Volkswagen junto a su entonces pareja. Una cámara de seguridad aportada por un vecino registró parte de la secuencia previa al impacto. Según la investigación, las imágenes mostrarían que la joven intentó descender del vehículo instantes antes de la colisión, aunque no pudo hacerlo.

A raíz de las graves lesiones sufridas, Iara fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito. Pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después.

Con la fecha del debate ya establecida, el TOC 9 será el encargado de determinar la responsabilidad penal del acusado y esclarecer definitivamente las circunstancias que rodearon la muerte de la joven.