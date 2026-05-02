El detenido en Ingeniero Budge por el crimen de un policía quedó cerca del juicio

Luego de permanecer prófugo durante meses, el principal acusado por el crimen del sargento Maximiliano Gargiulo fue detenido días atrás en Ingeniero Budge y ahora la causa se encamina al juicio para juzgar al presunto autor del crimen.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la DDI Lomas de Zamora , la DDI Avellaneda-Lanús y el Grupo Especial Halcón. El sospechoso intentó escapar por los techos de una vivienda ubicada en la calle Francisco de Aguirre, pero fue reducido tras un despliegue que incluyó monitoreo con drones en tiempo real.

Demora. A más de dos años del crimen del mecánico Enzo Capis, todavía no hay fecha de juicio

Tres meses del crimen. Pedirán el juicio contra el detenido por el femicidio de Daniela Sosa

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron una pistola Bersa TPR calibre 9 milímetros con numeración suprimida, cargadores de alta capacidad, otra pistola Bersa calibre .22 con silenciador y una motocicleta Honda de 299 cc, elementos que serán incorporados como evidencia en la causa.

El caso se remonta al 23 de julio de 2025, cuando Gargiulo, integrante de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Lanús, inició una persecución a bordo de su moto contra un Volkswagen Vento gris en la zona de Villa Caraza. El seguimiento finalizó en Villa Centenario , donde tres sospechosos descendieron del vehículo y abrieron fuego. El sargento recibió un disparo en el rostro.

Policía baleado El prófugo quedó detenido por el crimen del policía.

Tras ser internado en el Hospital Evita de Lanús y luego trasladado a un centro de mayor complejidad en Palermo, el efectivo falleció el 21 de agosto, luego de 26 días de agonía. La causa fue caratulada como “homicidio agravado por ser cometido contra un miembro de una fuerza de seguridad”.

Los otros detenidos por el crimen

En septiembre de 2025 ya habían sido detenidos los hermanos Thiago Damián Ojeda y Diego Alberto Ojeda, señalados como partícipes del ataque. La investigación avanzó con peritajes de la Policía Científica que detectaron huellas dactilares de Billordo en el vehículo utilizado en el hecho, además del testimonio de una mujer que aseguró haber recibido un llamado del acusado en el que admitía haber herido a un policía.

La titular del Volkswagen Vento, en tanto, declaró que simuló el robo del auto a pedido de su expareja, el propio Billordo. Con la detención del principal prófugo, los investigadores consideran cerrada la etapa de identificación de los responsables y se encaminan ahora a la consolidación de la prueba para solicitar la elevación a juicio.