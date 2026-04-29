Etapa final del juicio por el femicidio de Malena Soto, asesinada en un hotel de Ingeniero Budge

caEl juicio por el femicidio de Malena Soto , la joven asesinada en un hotel alojamiento de Ingeniero Budge , entra en su etapa final. Hay expectativa por la pena que se pedirá durante los alegatos.

El exfutbolista Enzo Chamorro es el único imputado en este proceso. Llegó al juicio detenido con prisión preventiva, por el delito de “homicidio agravado por el vínculo” , luego de haber asesinado a Malena en enero del año pasado.

Falta una pericia. Postergaron el juicio por el femicidio de Malena Soto: ¿cuándo juzgarán al exfutbolista detenido?

FEMICIDIO Alivio en la familia de Malena Soto tras el traslado del acusado a un penal

Según informaron fuentes del caso a La Unión , la familia de la víctima expuso su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora y también prestó declaración un perito que analizó el cuerpo y los detalles posteriores al crimen. La etapa testimonial quedó cerrada.

Enzo Chamorro, detenido por el femicidio de Malena Soto en un hotel alojamiento de Budge, había sido jugador de fútbol.

Enzo Chamorro, detenido por el femicidio de Malena Soto en un hotel alojamiento de Budge, había sido jugador de fútbol.

Ahora quedan por delante los alegatos de las partes, que tendrán lugar este jueves desde las 9 de la mañana en los Tribunales de Lomas de Zamora. La fiscalía, la querella y la defensa harán sus exposiciones y pedirán la pena que consideran correcta para Chamorro.

Si se mantiene la calificación de homicidio agravado por el vínculo, el imputado se expone a una pena de prisión perpetua.

El femicidio de Malena Soto

Femicidio-Malena Soto Chamorro escapando del hotel de Ingeniero Budge tras el femicidio de Malena Soto.

Malena Soto, de 25 años, fue encontrada degollada en el baño de una habitación del Hotel Satélite, ubicado en Cosquín al 1800, el 20 de enero del 2025.

Enzo Daniel Chamorro había ingresado con ella y aprovechó una distracción de los encargados del lugar para escapar corriendo. Sin embargo, fue arrestado poco después en el centro de Lomas de Zamora. Un video captado por la cámara de seguridad del albergue transitorio fue clave para identificarlo.

En la escena del crimen, peritos de la Policía Científica que realizaron las tareas correspondientes en el lugar, hallaron la tarjeta SUBE de la víctima. Así pudo ser rápidamente identificada.

Apenas se conoció la detención del asesino, se empezaron a conocer detalles de su pasado y hubo un dato que sorprendió a todos: había jugado recientemente en la Primera División del club Camioneros.