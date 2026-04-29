Doble crimen en Fiorito: piden 25 años de cárcel para el hombre que mató a su cuñada y al hijo

Las víctimas del doble crimen por el volumen de la música en Fiorito.

La fiscal de Lomas de Zamora Viviana Giorgi pidió 25 años de prisión para José Antonio Ratti , acusado de ser el autor del doble crimen de su cuñada y al hijo de ella en Villa Fiorito , en septiembre de 2024.

Por su parte, la defensa del imputado pidió que el hecho se encuadre como emoción violenta , figura que reduciría significativamente la pena, según pudo averiguar La Unión .

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Tras finalizar los alegatos del juicio, desarrollados el pasado martes, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora convocó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 5 de mayo.

Las víctimas del caso caratulado como "doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego", son la cuñada del acusado, Verónica Analía Aguirre , de 53 años, y su hijo, Damián Belizán , de 32.

Doble crimen Las víctimas del doble crimen en Villa Fiorito.

El doble crimen de VIlla Fiorito por el volumen de la música

Todo ocurrió la tarde del 28 de septiembre de 2024 en una casa de la calle Gaspar Núñez de Arce al 2200, casi en el cruce con Pilcomayo.

De acuerdo a la recontrucción de los hechos, Ratti se apoderó de una pistola 9 milimetros y disparó contra sus parientes. Ambos murieron casi en el acto.

Belizán estaba en el lugar de manera circunstancial: había ido a hacer una reparación eléctrica. Su precencia ocasional en el lugar le costó la vida.

El Comando Patrulla llegó tras un llamado al 911 y encontró los cuerpos tendidos en el sector delantero del terreno. Ratti fue detenido en un domicilio aledaño con el arma en su poder.