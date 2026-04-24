Femicidio de Malena Soto: comenzó el juicio contra Enzo Chamorro, el exfutbolista acusado

Familiares de la víctima reclamaron que el autor del femicidio sea condenado a perpetua.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora comenzó a juzgar a Enzo Daniel Chamorro , el exfutbolista acusado del femicidio de su exnovia Malena Soto , asesinada en el hotel alojamiento Satelite de Ingeniero Budge, en enero del 2025.

El debate empezó el pasado jueves con la declaración de los primeros testigos citados por la fiscalía, que apuntaron a la responsabilidad directa del detenido en el crimen.

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"Declaramos todos los testigos de parte de Malena", contó Andrea , la madre de la víctima, en diálogo con La Unión . El juicio continuará el próximo lunes, con la declaración de un testigo presentado por la defensa.

Por su parte, el imputado se negó a declarar en la primera audiencia. Sin embargo, podría pedir hablar e incluso contestar preguntas si optara por esa opción en la próxima jornada.

Chamorro, ex jugador de Camioneros, está detenido e imputado por "homicidio agravado por el vínculo", delito que prevé prisión perpetua.

Malena Soto Malena Soto, la víctima del femicidio en Ingeniero Budge.

El femicidio de Malena Soto

El hecho ocurrió el 20 de enero de 2025 cuando la víctima y el imputado ingresaron juntos al hotel alojamiento "Satélite", en Cosquín al 1800. Tras tres horas, Chamorro intentó salir con el pretexto de que había olvidado algo en el auto. La encargada se negó y él escapó saltando la pared del fondo.

Al entrar a la habitación, la empleada encontró a Malena Soto muerta, recostada sobre el inodoro, con un profundo corte en el cuello.

Tras los allanamientos en Fiorito sin resultados, los efectivos de la DDI de Lomas de Zamora y la Comisaría de Budge dieron con Chamorro mientras caminaba cerca de unas canchas de fútbol en Lomas de Zamora, a donde había ido a jugar.