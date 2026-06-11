jueves 11 de junio de 2026
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11 de junio de 2026
Alerta Selección.

¿Peligra el Mundial para Nicolás Tagliafico? Lionel Scaloni, preocupado

Nicolás Tagliafico no se recuperó de la molestia que lo sacó del partido con Honduras y es un interrogante su presencia en el debut mundialista ante Argelia.

Nicolás Tagliafico presenta molestias físicas y despertó preocupación en Lionel Scaloni.

Nicolás Tagliafico presenta molestias físicas y despertó preocupación en Lionel Scaloni.

Nicolás Tagliafico encendió las alarmas en el búnker de la Selección Argentina en Kansas, a cinco días del debut en el Mundial 2026 frente a Argelia. El exBanfield presenta una molestia física y complica los planes del entrenador Lionel Scaloni en la planificación del equipo que arrancará la defensa del título ante los africanos.

El lateral izquierdo del Olympique Lyon fue titular contra Honduras en el amistoso del pasado sábado y reemplazado en el entretiempo por el lomense Facundo Medina. De ahí en adelante, el oriundo de Calzada no pudo entrenarse a la par del grupo y por estas horas es el mayor interrogante de cara al debut del próximo martes.

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La gran duda de Lionel Scaloni

El partido que la Selección Argentina disputó con Honduras en el Kyle Field de la College Station, de Texas, se jugó en un campo sintético con césped natural encima. Eso hizo que el defensor se cargara físicamente, por lo que pidió el cambio para no agravar la situación. Sin embargo, la molestia todavía persiste.

Como Lionel Scaloni no tiene un reemplazante natural en el puesto, como sí lo tenía con Marcos Acuña en Qatar 2022, el comodín a utilizar es Facundo Medina, que también marcó el lateral frente a Islandia y después se corrió a la zaga cuando salió Nicolás Otamendi, por lo que Nicolás González -también tocado- cubrió el sector del oriundo de Villa Fiorito.

Facundo Medina
La alternativa de Nicolás Tagliafico es Facundo Medina.

La alternativa de Nicolás Tagliafico es Facundo Medina.

Tanto Nicolás Tagliafico, como Nicolás González, serán sometidos a estudios para confirmar si hay alguna lesión más grave, aunque los primeros indicios son alentadores y ambos no peligran su participación en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El récord que superó Nicolás Tagliafico

Nicolás Tafliafico quedó en la historia de la Selección Argentina. Con su presencia frente a Honduras, el browniano se convirtió en el lateral izquierdo con mayor cantidad de partidos en la Albiceleste, tras alcanzar los 76 encuentros y superar a Juan Pablo Sorín, mundialista en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

De esa totalidad de partidos, fue titular en 66, convirtiéndose en una pieza clave en el ciclo de Lionel Scaloni. Será su tercer Mundial, luego de Rusia 2018 y Qatar 2022, donde se consagró campeón. Además, levantó dos Copa América, en 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

“Al final tuve la suerte de jugar Mundiales, pero esta ocasión va a ser diferente porque obviamente nos van a querer ganar todos y tener esa sensación de tener que defender el título es algo único”, declaró el futbolista iniciado en Banfield.

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