Una lomense experta en globología decoró el predio de la AFA para recibir a la Selección Argentina

Gracias a un seminario con colegas que ideó Guzmán, el proyecto llegó a la AFA.

Fernanda Guzmán de Lomas llegó al predio de la AFA para presentar su arte en globos a la Selección Nacional.

Gracias a un trabajo enorme que hizo Fernanda Guzmán -experta en globología en Lomas - logró llegar nada menos que a la Asociación de Fútbol Argentino ( AFA ) ubicada en Ezeiza para decorar todo el predio y así recibir a los jugadores de la Selección Argentina que se preparan para el Mundial 2026.

Guzmán es decoradora y se encarga de dictar seminarios y talleres sobre globología en su propio espacio "Zuquito Globos" ( @zukito.globos ) ubicado en Laprida 271, Lomas, y en otros lugares de la zona. Eligió la temática mundialista para dictar el seminario "fantasías con globos" en el salón de eventos Walkar Recepciones ubicado en Banfield y de ese llamativo proceso surgió la posibilidad de llevar la creación a la AFA.

Identidad barrial Es director de cine y está grabando una película en Lomas, con Los Andes como protagonista

"Lo del seminario se hizo en tres días junto a más de 40 colegas que fueron convocados por mí cuando se me ocurrió hacer algo con temática mundial. Suelo hacer este tipo de convocatorias para hacer este tipo de trabajos grandes. En este seminario hicimos la copa del mundo, la pelota y las tres mascotas del Mundial 2026", explicó la creadora de este gran proyecto de arte con globos.

Gracias a la repercusión que tuvo en redes el trabajo que hizo Guzmán en el espacio de Banfield junto a los colegas es que los medios cubrieron el evento. "Vino la gente de Telefe y gracias a ellos y a un contacto de una alumna llevamos la propuesta a la AFA y enseguida nos autorizaron a llevar este trabajo al predio", contó la decoradora de Lomas.

ee01bbaf-727e-4f48-bb2a-f344a21f2134 Las mascotas del Mundial 2026 presente en la AFA gracias a la lomense.

Así fue como la semana pasada fueron al predio de Ezeiza para presentar la deco, pero este martes volvieron a acercarse para arreglar los globos y todo lo que habían llevado para un evento privado que se realizó ayer y en el cual Guzmán pudo participar con su decoración.

"Fue una jornada privada con invitados especiales que estuvo decorada con nuestros diseños mundialistas. Allí conocí a Claudia Villafañe que me felicitó y quedamos en contacto para hacer algo lindo para el cumpleaños de Diego Maradona en su lugar de origen: Fiorito", adelantó Guzmán.

c188693b-8cb2-46e3-abf8-5ceb9327d3da La lomense participó de un evento privado inolvidable.

El sueño de llevar su deco con globos a la comunidad lomense

Si bien lo que consiguió la decoradora de Lomas en la AFA ha sido muy importante, ella contó que sueña con presentar algunos de sus trabajos en la zona. "Mi sueño es poder hacer algún proyecto junto al Municipio y que la gente de Lomas pueda apreciar la decoración con globos, sacarse fotos y ser parte de la propuesta", aseguró la lomense que hace más de 11 años que se dedica al rubro del arte con globos.

En cada fecha especial, Guzmán se encarga de crear con los globos distintas temáticas. "Para Pascuas presentamos un conejo, huevos enormes y mi idea era poder llevar eso a algún espacio emblemático de Lomas como por ejemplo la Plaza Grigera para que los chicos puedan verlo y disfrutar con sus familias", contó y agregó que su próximo proyecto puede ser para el Día de la Bandera: "Ojalá podamos llenar las calles con globos celestes y blancos".

Mirá el video de la preparación de la deco en AFA