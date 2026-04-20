Tras la vuelta de los visitantes, la AFA felicitó a Temperley: "Fue un verdadero éxito"

El fútbol de ascenso vivió un fin de semana histórico con el regreso del público visitante a los estadios. Luego de los encuentros entre Quilmes-Nueva Chicago y Colegiales-Temperley , la AFA emitió un comunicado en el cual destacó la conducta y el comportamiento de las parcialidades del Torito de Mataderos y del Gasolero.

La gente de Nueva Chicago que estuvo presente en el estadio Centenario de Quilmes y el público de Temperley que copó Munro para alentar al Celeste ante Colegiales, fueron las imágenes de la fecha de la Primera Nacional. Ya quedaron en el recuerdo de una jornada histórica, ya que después de muchos años el ascenso volvió a contar con ambas parcialidades.

Ilusión Gasolera. Temperley lo buscó hasta el final, pero no pudo doblegar a Colegiales

Desde la casa madre del fútbol argentino catalogaron como un "éxito" la prueba piloto para el regreso de los visitantes en el ascenso. “Este día histórico es un gran paso alentador para el futuro y nos compromete a seguir trabajando por más partidos con ambas parcialidades. Todos juntos con compromiso y respeto, podemos hacerlo posible”, aseguraron desde la entidad presidida por Claudio Chiqui Tapia .

Además, la AFA destacó en el comunicado que "la prueba piloto con parcialidades visitantes en los partidos de Primera Nacional entre Quilmes-Nueva Chicago y Colegiales-Temperley se ha llevado a cabo de manera exitosa y con total normalidad".

Además, desde la entidad agradecieron al Ministro de Seguridad Javier Alonso; al Titular de la ApreViDe, Guillermo Cimadevila; a las autoridades de las instituciones y a los hinchas de los cuatro clubes “quienes disfrutaron y respetaron todas las normas establecidas en los protocolos de seguridad”.

Embed #Institucional Exitosa prueba piloto con público visitante en el ascenso.



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El mensaje de Claudio Chiqui Tapia agradeciendo a los presidentes de Temperley y Colegiales

Por su parte, el presidente de la AFA expresó su agradecimiento en sus redes sociales a Temperley y Colegiales. Para el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino y para el mundo del fútbol, el partido en Munro tenía especial atención por el comportamiento del público del Gasolero que terminó siendo totalmente satisfactoria.

“Lo más lindo de nuestro fútbol. La prueba piloto en Munro para Colegiales y Temperley fue un verdadero éxito. Felicitaciones a Tomás Costa y Alberto Lecchi; a sus comisiones directivas; a los organismos de seguridad y a los hinchas que hicieron posible una jornada ejemplar”, aseguró Tapia.

Por último, cerró con una mirada optimista hacia el futuro: "Es un paso importante hacia el regreso definitivo del público visitante en el fútbol argentino”.