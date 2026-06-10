Flaco López, emocionado tras ser titular en Argentina: "Nunca lo imaginé"

Flaco López fue elegido por Lionel Scaloni desde el arranque.

El ex Lanús José Manuel “Flaco” López expresó su emoción después de ser titular en la victoria de la Selección Argentina ante Islandia, en Auburn, Alabama, partido con el cual equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró su preparación para el Mundial 2026 y el delantero terminó de confirmar su lugar entre los 26 convocados.

“Nunca me imaginé estar en esta situación”, reconoció el delantero de Palmeiras, visiblemente conmovido por formar parte del plantel campeón del Mundo y por atravesar una experiencia que definió como única en su carrera.

El ex Lanús, una de las grandes sorpresas de la nómina mundialista, aseguró que cada momento dentro del seleccionado tiene un valor especial y resumió su presente con una frase cargada de emoción: “Cada cosa que vivimos acá es un sueño”.

El tridente elegido por Lionel Scaloni Flaco López fue elegido por Lionel Scaloni desde el arranque para acompañar a Giuliano Simeone y Nico Paz en el ataque argentino, una muestra de confianza importante en el último amistoso que terminó en goleada 3-0 antes del debut mundialista frente a Argelia, previsto para el martes 16 de junio.

Con su presencia entre los 26 ya asegurada, el futbolista afrontará su primera Copa del Mundo con la Selección mayor, en un salto enorme para un futbolista que se ganó la consideración del cuerpo técnico a fuerza de goles, rendimiento y personalidad en el fútbol brasileño.

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