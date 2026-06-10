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10 de junio de 2026
Repercusiones.

Flaco López, emocionado tras ser titular en Argentina: "Nunca lo imaginé"

El ex Lanús José Manuel López fue elegido por Lionel Scaloni desde el arranque del partido de la Selección Argentina ante Islandia para acompañar a Giuliano Simeone y Nico Paz.

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Flaco López fue elegido por Lionel Scaloni desde el arranque. 

“Nunca me imaginé estar en esta situación”, reconoció el delantero de Palmeiras, visiblemente conmovido por formar parte del plantel campeón del Mundo y por atravesar una experiencia que definió como única en su carrera.

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El tridente elegido por Lionel Scaloni

Flaco López fue elegido por Lionel Scaloni desde el arranque para acompañar a Giuliano Simeone y Nico Paz en el ataque argentino, una muestra de confianza importante en el último amistoso que terminó en goleada 3-0 antes del debut mundialista frente a Argelia, previsto para el martes 16 de junio.

Con su presencia entre los 26 ya asegurada, el futbolista afrontará su primera Copa del Mundo con la Selección mayor, en un salto enorme para un futbolista que se ganó la consideración del cuerpo técnico a fuerza de goles, rendimiento y personalidad en el fútbol brasileño.

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