La Selección Argentina, en su séptima final de Mundial: la fuerte presencia de los clubes del Sur

Los representantes de los club del Sur en las finales de la Selección Argentina.

Nicolás Tagliafico disputará su segunda final de un Mundial con la Selección Argentina , mientras que José Manuel López tendrá su bautismo en el cruce ante España en el MetLife Stadium. Sin embargo, no son los únicos futbolistas formados en los clubes del Sur en el encuentro que paraliza al mundo en el mundo entero.

En todas las finales mundialistas, salvo en la de Brasil 2014, hubo un exponente formado en las instituciones de la región defendiendo los colores de la Albiceleste. Y ese honor lo comparten Banfield y Lanús , pero también Talleres de Escalada y Los Andes , ya que todos dijeron -al menos una vez- presente en los partidos más importantes de la historia del fútbol argentino.

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Los futbolistas en cuestión son los arqueros Ángel Bossio , de Talleres de Escalada y presente a la primera final de Uruguay 1930, y Ricardo La Volpe , de Banfield y presente en la final de Argentina 1978; el mediocampista Héctor Enrique , criado futbolísticamente en Lanús y compañero de Diego Maradona en la coronación en México 1986; y el último de la lista es José Tiburcio Serrizuela , formado en Los Andes y subcampeón en Italia 90.

También podríamos agregar a Rodrigo Palacio , que debutó en la Primera División con la camiseta de Banfield, aunque toda su formación y su estreno como profesional fue Huracán de Tres de Arroyos. Si lo sumamos en la lista, el casillero quedaría completo: siempre que Argentina llegó a una final del Mundial, hubo un representante del Sur.

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Bossio fue suplente en el encuentro decisivo entre la Albiceleste y los Charrúas, aunque tiene el honor de ser el primer arquero argentino en disputar un partido en un Mundial, ya que fue titular en los primeros dos encuentros, y también el primero en atajar un penal. En la semifinal y en la final atajó Bottaso.

El segundo de la lista fue La Volpe, pero al igual que su antecesor del Tallarín, tampoco sumó minutos en el encuentro ante Holanda en el Monumental. El arquero formado en el Taladro fue -junto a Héctor Baley- uno de los suplentes de Ubaldo Fillol.

Recién el tercero de la lista es el primero que fue titular en una final. Y eso sucedió en México 86. El “Negro” Enrique fue uno de los elegidos por Carlos Bilardo para buscar el título ante Alemania y el ex Lanús completó los 90 minutos, siendo participe en el segundo gol de Jorge Valdano.

El representante de Los Andes, José Serrizuela, fue titular en la final de Italia 90 y al igual que Enrique, completó los 90 minutos, aunque lamentablemente la Selección perdió por el polémico penal que cobró Edgardo Codesal.

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Tagliafico y el ansiado beso a la copa.

En los partidos que hubo al menos un representante en la definición de una Copa del Mundo, incluido Nicolás Tagliafico campeón en Qatar 2022, la estadística marca que la Selección Argentina ganó todos sus mundiales con representantes de Banfield y Lanús, ya que festejó en 1978 (La Volpe), 1986 (Enrique) y 2022 (Tagliafico).

¿Qué pasará el domingo ante España con López y Tagliafico en el plantel? Elijo creer…