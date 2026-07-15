jueves 16 de julio de 2026
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15 de julio de 2026
La palabra del capitán.

El mensaje de Lionel Messi tras el triunfazo de la Selección Argentina contra Inglaterra

Tras avanzar a la final del Mundial 2026, Lionel Messi destacó la mentalidad de la Selección y pidió a los hinchas argentinos que disfruten del momento.

Lionel Messi definió como increíble lo que logró la Selección Argentina.

Lionel Messi definió como "increíble" lo que logró la Selección Argentina.

Lionel Messi habló luego del triunfo histórico de la Selección Argentina ante Inglaterra para avanzar a la final del Mundial 2026 y definió como "increíble" lo que hizo el plantel albiceleste para dar vuelta la historia en el Atlanta Stadium y avanzar a su quinta final consecutiva.

"Lo de este grupo es increíble, nunca dejó de creer y esta vez lo hicimos con mucho juego, con paciencia. Lo metimos en un arco. Tenemos una felicidad enorme", señaló el "10" en diálogo con TyC Sports.

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En tanto, el astro rosarino dio detalles sobre el camino de la Selección en el Mundial 2026, donde logró triunfos agónicos en todos los manos a manos: venció en tiempo suplementario a Cabo Verde, después dio vuelta un 0 a 2 abajo ante Egipto, le ganó en tiempo extra a Suiza y este miércoles lo ratificó con el triunfo ante Inglaterra. "Es una locura como están dando las cosas. Antes de empezar el Mundial, yo confiaba en este grupo, sabía que íbamos a estar dentro de los 4 primeros y por suerte nos volvimos meter a una nueva final, la quinta consecutiva", señaló.

Por otra parte, Messi no se guardó elogios para destacar el rendimiento del equipo y resaltó la unidad que mantienen hace tiempo. "Este grupo no me sorprende, sé de lo que éramos capaces. Capaz había duda al comienzo por algunas lesiones, pero cuando se junta y está unido da un plus, saca energía de dónde sea para dar más", resaltó el rosarino, que llegó a su tercera final mundialista en su carrera.

Lionel Messi y un mensaje para los argentinos

Luego de la histórica victoria ante Inglaterra, el capitán de la Selección Argentina le dedicó unas palabras a los hinchas que siempre alentaron al equipo y le dijo que "disfruten de este momento" de llegar a una nueva final del mundo.

"Hay que disfrutar de este momento, volvimos a posicionarnos dentro de los dos mejores del mundo y por eso que lo vivan como lo están haciendo. Conseguimos lo que todos queríamos", concluyó Messi.

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