miércoles 15 de julio de 2026
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15 de julio de 2026
En la final del Mundial.

El triunfo de la Selección Argentina hizo estallar en festejos las calles de Lomas

Las bocinas y los cantos armaron una orquesta imperfecta y desentonada pero cargada de emoción por la pasión que despierta la Selección Argentina.

El triunfo de la Selección Argentina hizo estallar en festejos las calles de Lomas.

El triunfo de la Selección Argentina hizo estallar en festejos las calles de Lomas.

Se cortó el tránsito sobre Hipólito Yrigoyen.&nbsp;

Se cortó el tránsito sobre Hipólito Yrigoyen. 

Las sonrisas y el clamor popular se hizo sentir sin distinción de ningún tipo. Jóvenes y adultos, familias enteras se expresaron como una gran marea popular esta tarde en los alrededores del centro de Lomas de Zamora.

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El caos vehicular era evidente e inevitable. Sin embargo, la algarabía hizo que todo fluyera con alegría. Desde los autos la gente arengaba, tocaba la bocina y gritaba.

Las bocinas y los cánticos de la gente armaron una orquesta imperfecta, desentonada y sin sentido pero cargada de emoción por la pasión que despierta la Selección entre los argentinos.

Festejos en Las Lomitas

Mientras la gran mayoría celebraba en la Plaza Grigera, se desató otro eufórico festejo en el polo gastronómico Las Lomitas. La esquina de Italia y Colombres se llenó de gente de todas las edades que se acercó con banderas y camisetas de la Selección Argentina.

En la mencionada intersección, los vecinos inundaron la calle para armar un "pogo" con el cántico tradicional frente a este rival: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés".

Al mismo tiempo, la gente armó una especie de pasillo de celebración sobre Colombres: los vehículos que se dirigían hacia la avenida Hipólito Yrigoyen (muchos con personas colgadas de las ventanillas) eran abordados por una multitud que festejaba con ellos agitando los brazos.

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