miércoles 15 de julio de 2026
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15 de julio de 2026
Para siempre.

Lautaro Martínez: "La primera vez que mi papá me regaló unos botines soñé con hacer este gol"

El goleador recordó su infancia tras darle la clasificación a la Selección Argentina y remarcó que anoche soñó que iba hacer un gol ante Inglaterra.

Lautaro Martínez, el heroe de la Selección Argentina para llegar a la final del Mundial 2026.

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Martínez ingresó en el segundo tiempo en un momento complicado, cuando el combinado de "Los Tres Leones" ganaban, y tuvo su partido soñado, anotando un gol que se recordará por siempre.

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"Es muy fuerte todo esto, la primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol", remarcó tras el encuentro. Y también aseguró que soñó con anotar un gol en el encuentro ante los ingleses. "Lo soñé. Se lo dije a Alexis, también a Facu Medina que lo iba a ganar yo", reconoció.

Emocionado, y con la pulsaciones a mil, destacó lo hecho por todos sus compañeros. "Este equipo sigue demostrando de qué está hecho".

También analizó el desarrollo del juego y aseguró: "Ellos se cansaron, presionaron 60 minutos y después no daban más. Cuando hicieron el gol, se metieron atrás y por suerte pudimos hacer los dos goles.

Lautaro Martínez, y la emoción por sus hijos

El goleador e ídolo del Inter de Milán reconoció que sus hijos le cambiaron la vida. "Mi hija me hizo bajar un cambio, y mi hijo tres", remarcó, con los ojos llenos de lágrimas, el héroe en la tarde del Atlanta Stadium.

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