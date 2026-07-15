Lautaro Martínez: "La primera vez que mi papá me regaló unos botines soñé con hacer este gol"

Lautaro Martínez, el heroe de la Selección Argentina para llegar a la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina hizo historia al ganarle por 2 a 1 a su par de Inglaterra para avanzar a la final del Mundial 2026, la segunda consecutiva, gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Justamente, después del encuentro, el "Toro" habló con la prensa y remarcó que hizo "el gol que siempre soñé".

Martínez ingresó en el segundo tiempo en un momento complicado, cuando el combinado de "Los Tres Leones" ganaban, y tuvo su partido soñado, anotando un gol que se recordará por siempre.

"Es muy fuerte todo esto, la primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol", remarcó tras el encuentro. Y también aseguró que soñó con anotar un gol en el encuentro ante los ingleses. "Lo soñé. Se lo dije a Alexis, también a Facu Medina que lo iba a ganar yo", reconoció.

Emocionado, y con la pulsaciones a mil, destacó lo hecho por todos sus compañeros. "Este equipo sigue demostrando de qué está hecho".

¡¡ARGENTINA SE LO DA VUELTA A INGLATERRA!! GOOOOL DE ARGENTINA



Lautaro Martínez llegó al palo izquierdo a la perfección para meter la pelota que le puso Messi para el 2-1 ante Inglaterra. pic.twitter.com/19CwG0YmKB — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026 También analizó el desarrollo del juego y aseguró: "Ellos se cansaron, presionaron 60 minutos y después no daban más. Cuando hicieron el gol, se metieron atrás y por suerte pudimos hacer los dos goles. Lautaro Martínez, y la emoción por sus hijos El goleador e ídolo del Inter de Milán reconoció que sus hijos le cambiaron la vida. "Mi hija me hizo bajar un cambio, y mi hijo tres", remarcó, con los ojos llenos de lágrimas, el héroe en la tarde del Atlanta Stadium.

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