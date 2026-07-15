miércoles 15 de julio de 2026
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15 de julio de 2026
Para la historia.

Lionel Scaloni, tras el pase a la final: "Somos únicos y no es de arrogancia, es corazón"

La Selección Argentina logró un triunfo épico sobre Inglaterra y su entrenador Lionel Scaloni se rindió a los pies de un equipo que va por todo.

Lionel Scaloni alcanzó una nueva final con la Selección Argentina.

Lionel Scaloni alcanzó una nueva final con la Selección Argentina.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se mostró profundamente conmovido luego del histórico triunfo ante Inglaterra. Al borde de las lágrimas, destacó el espíritu de sus dirigidos y agradeció el apoyo incondicional de la hinchada, minutos después del pitazo final que decretó el pasaje de la Selección Argentina a la definición del Mundial 2026.

Lionel Scaloni se presentó ante los micrófonos visiblemente quebrado por la emoción. El director técnico, que se fundió en un abrazo eterno con Lionel Messi sobre el césped, no ocultó su asombro ante la entrega de un plantel que volvió a hacer historia.

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La emoción de Lionel Scaloni a flor de piel

"Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme", comenzó el DT, intentando asimilar la victoria por 2-1 ante el conjunto británico. Con los ojos humedecidos y la voz entrecortada, Scaloni buscó explicar la mística que rodea a este plantel: "Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad. Esta gente nos lleva a ganar".

Identidad y humildad

Al ser consultado sobre el carácter competitivo de la Albiceleste para dar vuelta el marcador en un cruce de máxima tensión, el estratega de Pujato dejó una definición contundente sobre la identidad del futbolista argentino.

"Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón", aseguró Lionel Scaloni visiblemente emocionado.

La mira puesta en la final entre la Selección Argentina y España

Ahora será el turno de los festejos, pero el entrenador ya proyecta el partido decisivo del próximo domingo ante España en Nueva Jersey. Fiel a su estilo de mesura pero con la determinación que lo caracteriza, cerró con una promesa para todo el país: "Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante", concluyó.

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