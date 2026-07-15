"Las Malvinas son argentinas": el mensaje de la Selección Argentina tras vencer a Inglaterra

Luego del histórico triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra para avanzar a la final del Mundial 2026 , varios futbolistas de plantel desplegaron una bandera con un mensaje contundente sobre el césped del Atlanta Stadium: “Las Malvinas son argentinas” .

El mediocampista Giovani Lo Celso fue uno de los principales encargados de colocar la bandera -de color blanco y con las letras en negro- en una de las áreas del estadio luego del triunfo por 2 a 1 ante los ingleses, sumándose a un reclamo histórico del país.

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Este gesto expuso la fuerte carga emocional e histórica con el plantel argentino encaró el partido ante los europeos y además desafió las estrictas pautas de seguridad que impuso la FIFA, que había prohibido ingresar al estadio con bandera con mensajes políticos, con el objetivo de que los argentinos no se expresen sobre el tema Malvinas.

En la previa al encuentro, y tras una reunión de coordinación, la FIFA preparó un operativo policial de 1.600 efectivos y advirtió que no estaba permitido realizar ninguna manifestación o mensaje de odio dentro del estadio.

En esa cuestionable decisión, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, había advertido en la previa a los hinchas argentinos que estaría "prohibido el ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial", aclarando específicamente que quienes intentarán ingresar con banderas o remeras alusivas a las Islas Malvinas no superarían los controles de acceso.

Sin embargo, la restricción que rigió para el público general terminó siendo vulnerada en el propio campo de juego por los protagonistas del histórico pase a la final.