miércoles 15 de julio de 2026
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15 de julio de 2026
Contundente.

"Las Malvinas son argentinas": el mensaje de la Selección Argentina tras vencer a Inglaterra

A pesar de la prohibición de la FIFA, los futbolistas de la Selección Argentina desplegaron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas" tras avanzar a la final del Mundial 2026,

El mensaje contundente de los futbolistas de la Selección Argentina.

El mensaje contundente de los futbolistas de la Selección Argentina.

El mediocampista Giovani Lo Celso fue uno de los principales encargados de colocar la bandera -de color blanco y con las letras en negro- en una de las áreas del estadio luego del triunfo por 2 a 1 ante los ingleses, sumándose a un reclamo histórico del país.

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Este gesto expuso la fuerte carga emocional e histórica con el plantel argentino encaró el partido ante los europeos y además desafió las estrictas pautas de seguridad que impuso la FIFA, que había prohibido ingresar al estadio con bandera con mensajes políticos, con el objetivo de que los argentinos no se expresen sobre el tema Malvinas.

El mensaje de la Selección Argentina tras avanzar a la final.

El mensaje de la Selección Argentina tras avanzar a la final.

¿Qué había dicho la FIFA en la previa al duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra?

En la previa al encuentro, y tras una reunión de coordinación, la FIFA preparó un operativo policial de 1.600 efectivos y advirtió que no estaba permitido realizar ninguna manifestación o mensaje de odio dentro del estadio.

En esa cuestionable decisión, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, había advertido en la previa a los hinchas argentinos que estaría "prohibido el ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial", aclarando específicamente que quienes intentarán ingresar con banderas o remeras alusivas a las Islas Malvinas no superarían los controles de acceso.

Sin embargo, la restricción que rigió para el público general terminó siendo vulnerada en el propio campo de juego por los protagonistas del histórico pase a la final.

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